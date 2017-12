A.S. Lucchese



La Lucchese cade in quel di Pontedera

sabato, 30 dicembre 2017, 18:36

di michele masotti

3 - 2

Pontedera (3-5-2): Contini, Risaliti, Vettori, Frare; Calcagni, Spinozzi, Caponi, Gargiulo (73’Borri), Posocco (54’Tofanari); Pesenti (85’Paolini), Pinzauti (54’Grassi) A disposizione: Biggeri, Marinca, Romiti, Pandolfi, Bonaventura, Ferrari Allenatore: Ivan Maraia

Lucchese (3-5-2): Albertoni, Maini (66’Baroni), Espeche, Magli (66’Capuano); Cecchini, Nolè (74’Cardore), Arrigoni, Russo (46’Bortolussi), Merlonghi; Del Sante (74’Aufiero), De Vena A disposizione: Di Masi, Razzanelli e Pagnini Allenatore: Giovanni Lopez

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Assistenti Manara di Mantova e Lattanzi di Milano)

Marcatori: 6’, 31’ e 36’ Pesenti, 28’autorete di Pesenti, 86’Bortolussi

Note: Calci d’angolo 1-8. Ammoniti Nolè e Magli. Minuti di recupero 0’ e 3’.

Il 2017 della Lucchese si conclude con una pesante sconfitta, la quarta negli ultimi cinque match, nello scontro salvezza di Pontedera, con i locali che si impongono alla tripletta di un super Pesenti, prima punta veramente in grado di spostare gli equilibri in questa categoria. Non è bastata ai ragazzi di Lopez una ripresa votata all’attacco e con tanto cuore per perfezionare rimonta che si è fermata al gol della speranza siglato nel finale da Bortolussi. La squadra allenata da Lopez ha pagato a caro prezzo un primo tempo nel quale i padroni di casa hanno fatto il bello e cattivo tempo venendo trascinati, oltre che da sopra citato Pesenti, dall’indiavolato ex Calcagni, autore di ben due assist per il proprio centravanti. I rossoneri mantengono tre punti di vantaggio sul Pro Piacenza, ad oggi l’ultima formazione che disputerebbe i play-out ma serve, al più presto, una netta inversione di tendenza. La sosta arriva, dunque, nel momento più opportuno anche se, sulla rosa della Lucchese, aleggia lo “spettro” del mercato invernale con i gioielli Tavanti e Arrigoni, anche oggi il migliore per distacco dei suoi, che hanno attirato l’attenzione di alcuni team di Serie B.

Per l’ultima uscita del 2017 Lopez deve rinunciare agli infortunati Tavanti, Mingazzini e Damiani e allo squalificato Fanucchi, punito con due giornate di stop per il rosso rimediato nel turno precedente contro il Siena. Il tecnico romano ripropone dal primo minuto la difesa Maini-Espeche-Magli che tanto bene aveva fatto contro Alessandria e Arzachena; ritrova una maglia da titolare Federico Russo, mentre in attacco sono confermate le previsioni della vigilia con il tandem formato da De Vena e Del Sante. Il Pontedera, dal canto suo, si schiera in campo a sua volta con un 3-5-2, modulo adottato anche sotto la lunga gestione targata Indiani. Rispetto al 5-1 subito sette giorni fa ad Alessandria, Maraia presenta le novità Gargiulo e Pinzauti che sostituiscono Tofanari, con l’ex Calcagni che viene dirottato sull’out di destra e Grassi. Tra i padroni di casa da segnalare l’assenza per infortunio del centrocampista viareggino, scuola Genoa, Corsinelli.

Avvio di partita shock per la Pantera che già al 6’ si trova sotto nel punteggio. Preciso traversone dalla fascia destra propria di Calcagni che pesca a centro area la vincente deviazione aerea di Pesenti, lasciato davvero solo nel colpire di testa. Rete che scuote capitan Nolè e compagni che al minuto numero tredici creano una colossale palla gol per riportare il punteggio in parità ma Del Sante, imbeccato da uno splendido cross tagliato di Nolè, spara alto davanti a Contini. Anche nel match di andata l’attaccante ex Ancona si rese protagonista di un clamoroso errore a tu per tu con l’estremo difensore pisano. Al 21’ punizione dal limite calciata da Caponi e neutralizzata, senza troppe difficoltà, da Albertoni. Passano sei minuti e il Pontedera sfiora il raddoppio con un tiro cross di Pesenti, smarcato da uno schema su una punizione battuta da Caponi, non viene deviata da sottomisura da Pinzauti. “Gol sbagliato, gol subito” recita la più famosa regola non scritta di questo sport che puntualmente si materializza con Pesenti che devia nella propria porta l’incornata di Maini. L’1-1 dura lo spazio di tre minuti poiché ancora l’ex Pro Piacenza, nuovamente imbeccato da un traversone dalla destra del solito Calcagni, batte per la seconda volta Albertoni. 2-1 e tutto da rifare per la Pantera. I ragazzi di Lopez accusano il colpo e subiscono la terza segnatura, sempre ad opera di Pesenti, a dieci minuti dall’intervallo. Albertoni non trattiene colpevolmente il debole rasoterra di Pinzauti e per il numero nove granata è un gioco da ragazzi mettere dentro nella porta vuota. I locali, non sazi per il doppio vantaggio, premono ancora approfittando dei troppi e banali errori in fase di impostazione commessi dai rossoneri. Al 44’ Albertoni è costretto a smanacciare il velenoso cross effettuato dall’inesauribile Calcagni.

Il secondo tempo si apre con l’inserimento di Bortolussi per Russo: Lopez vara immediatamente il tridente offensivo per cercare la rimonta. I rossoneri partono, a differenza della prima frazione, con il piede sull’acceleratore. Al 51’ delizioso suggerimento di Maini per De Vena che, solo davanti a Contini, “cestina” due ghiotte chance a pochi passi dalla porta locale. La generosa pressione della Lucchese non trova i frutti sperati per l’attenta, e in alcuni casi fortunata, difesa ospite. Lopez effettua quattro cambi, dentro anche il baby Aufiero per l’infortunato Del Sante e la Pantera trova il punto il 3-2 al 86’ con Bortolussi, abile a deviare in rete di testa il cross dalla destra di Espeche. Nel primo dei tre minuti di recupero lo stesso numero 23 rossonero tira sopra la traversa dopo una mischia in area granata. Finisce 3-2 per un Pontedera che esce dalla zona play-out, agganciando proprio in graduatoria sia la Lucchese che l’Arzachena.

Il campionato si prende una pausa di venti giorni, la Lucchese tornerà in campo domenica 21 gennaio 2018 al Porta Elisa contro la capolista Livorno, ma i primi giorni del nuovo anno saranno fondamentali per capire a quale destino, sia dal punto di vista societario che tecnico con l’apertura della finestra del calciomercato invernale, andranno incontro i rossoneri.

Michele Masotti