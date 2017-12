A.S. Lucchese



Il mea culpa di Capuano: "Chiedo scusa ai tifosi"

sabato, 23 dicembre 2017, 21:17

di nico venturi

Ciro Capuano, uno dei leader e senatori di questa squadra, ha ammesso le colpe personali e di squadra nella pesante disfatta contro la Robur Siena. Tante parole, precise e dirette che hanno fatto capire che lo spessore morale all’interno dello spogliatoio non manca. Rialzare la testa è l’imperativo e il tempo scarseggia, visto che sabato prossimo, l’ultima partita prima della sosta, sarà lo scontro salvezza contro il Pontedera.

“Chiedo scusa a tutti i tifosi per la prestazione che abbiamo fatto oggi, in particolare a quelli di gradinata con cui ho avuto uno scambio di idee un po’ duro e che non è accettabile tra giocatore e tifoso, quindi faccio le mie scuse pubbliche a tutti – commenta il giocatore. – Dobbiamo chinare la testa e fare tesoro di questa partita, poi archiviarla e iniziare a pensare al Pontedera, che per noi sarà una partita cruciale per il campionato. Sicuramente siamo stati un po’ con i piedi in aria quando eravamo quarti in classifica, invece ora dobbiamo iniziare a guardarci indietro e cercare di mantenere le distanze da quelli dietro di noi. Io credo in questa squadra, non cambierei nessuno dei miei compagni e sono sicuro che lavoreremo al meglio per riprenderci da questo momento. Abbiamo parlato nello spogliatoio e ci siamo ripromessi di raggiungere il nostro obiettivo, in primis per rispetto a noi stessi e poi anche per tutte le persone che ci sono vicine”.