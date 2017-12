A.S. Lucchese



La Sport Man di Alessio Sundas ha ufficialmente acquisito le quote della Lucchese

venerdì, 29 dicembre 2017, 15:15

"Annunciamo ufficialmente che la Sport Man ha acquisito quote dell’Associazione sportiva Lucchese, abbiamo mantenuto il nostro impegno di avviare una serie di importanti investimenti nel mondo del calcio”.

La notizia, che giunge a poche ore dalla gara tra Lucchese e Pontedera, è stata resa nota dal titolare della Sport Man, il manager Alessio Sundas, che ha chiuso ufficialmente l’accordo, entrando a far parte della dirigenza gloriosa società toscana.

“Nulla accade per caso – spiega Sundas – siamo lieti di annunciare il nostro ingresso nella Lucchese proprio nel giorno in cui affronteremo il Pontedera. Società a cui nei mesi scorsi avevamo recapitato, a nome di un noto imprenditore toscano, la proposta di acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Ci chiusero la porta in faccia senza valide motivazioni, nonostante fossimo pronti a mettere sul tavolo non solo capitali freschi, ma anche giocatori di ottimo livello in grado di permettere il salto di qualità in classifica. Ora tutti i nostri sforzi saranno concentrati sulla crescita ed il potenziamento della Lucchese, nel calcio mercato di gennaio lavoreremo per rinforzare l’organico rossonero. L’obiettivo di acciuffare i play off è ancora largamente possibile, una piazza prestigiosa come Lucca merita una squadra di calcio che possa puntare agli alti livelli. Tra i nostri obiettivi c’è anche il potenziamento del settore giovanile, vogliamo esportare a Lucca il nostro progetto di Vivaio nazionale per coltivare i futuri campioni che un giorno possano indossare la casacca azzurra. Nell'organico potremmo inserire atleti di valore come l'ex Fiorentina, Fabio Maistro, l'attaccante Fandje Tourè, Tahir Nasiru Maigini difensore centrale nigeriano ed il terzino Ibrahima

Soumah dalla Guinea. Ringraziamo quei dirigenti rossoneri che hanno avuto fiducia nella nostra organizzazione”.