A.S. Lucchese



Lopez boccia i suoi ragazzi

sabato, 23 dicembre 2017, 21:14

di nico venturi

Giovanni Lopez, mister della Lucchese, boccia completamente la prestazione dei suoi ragazzi e fa anche un mea culpa, dichiarando che forse, in questo momento, i suoi messaggi non arrivano alla testa dei giocatori. “Abbiamo giocato male, senza ardore né passione, contro una squadra forte ma ampiamente agevolata dalla nostra non prestazione – ha commentato schiettamente il tecnico. - Una squadra che va in vantaggio dopo pochi minuti e poi subisce tre gol su tre cross in area con uomini liberi e senza marcatura, vuol dire che è poco concentrata e ha paura. Probabilmente non sono più in grado di far passare certi messaggi, non riesco più a entrare nella testa dei ragazzi come prima. Siamo in difficoltà, è oggettivo, adesso faremo il Natale e poi ci prepareremo per il Pontedera perché è uno scontro importantissimo, anche perché dobbiamo ricordare che il nostro obiettivo è salvarci serenamente”.

“L’espulsione di Fanucchi poi ci ha tolto la possibilità di sperarci – spiega. – Applaudire è un gesto che non va fatto, soprattutto quando si è un professionista. In dieci c’è stata ancora meno partita, però ripeto, oltre alla loro forza collettiva, oltre le loro individualità, noi li abbiamo agevolati con la nostra NON prestazione. La difesa? Oggi la difesa malissimo, li ho richiamati più volte ma stavano troppo bassi, perché probabilmente c’era paura – continua ancora mister Lopez. - E’ mancato l’ardore agonistico che ci ha contraddistinto fino a qui, questa è la mia analisi. Sono due partite che viene meno e dobbiamo essere bravi a riprenderci in fretta, altrimenti poi uscire da queste situazioni è difficile”.

Michele Mignani, allenatore del Siena, commenta l’operato dei suoi ragazzi e si ritiene particolarmente contento della reazione arrivata dopo una sconfitta pensante contro una delle ultime in classifica. L’ossessione di vincere il campionato non c’è, vista anche la cavalcata incredibile del Livorno, ma l’obiettivo dei bianconeri è rimanere nei primi posti e vedere che succede. “Una buona gara che arriva dopo tre partite in una settimana, una brutta sconfitta a Cuneo e un gol lampo preso dopo tre minuti – commenta il tecnico della Robur Siena. - La reazione c’è stata, c’era voglia di riscatto, e dopo la difficoltà iniziale non abbiamo perso la testa e siamo riusciti a rimontare. Ho visto una squadra con la consapevolezza dei propri mezzi, nel secondo tempo abbiamo gestito bene e poi l’espulsione di Fanucchi ci ha agevolato. L’unico rammarico è che potevamo fare qualche gol in più, e a mio parere quando c’è la possibilità vanno fatti, a prescindere dal risultato. Il nostro obiettivo?E’ dare fastidio a tutti, vogliamo rimanere lì in cima e vedere che succede. Il primo posto non ci deve riguardare. Penso che il Livorno stia facendo qualcosa di magnifico e non penso che faccia come l’Alessandria lo scorso anno, in più non vedo una squadra simile alla Cremonese che si possa inserire in questo campionato”.