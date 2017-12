A.S. Lucchese



Lopez: "Manca qualità a centrocampo, proveremo a fare la partita sul fisico e la forza"

venerdì, 29 dicembre 2017, 15:17

di nico venturi

Partita importantissima in chiave salvezza per i rossoneri, che affronteranno domani nel derby il Pontedera fuori casa. Ancora una volta Giovanni Lopez non potrà contare sulla totalità della rosa visti gli infortuni, le squalifiche e gli acciacchi di alcuni giocatori. Il mister non cerca alibi, ma annota che per l’ennesima volta non disporrà di alcuni elementi fondamentali. “Avevo detto tempo fa che saremo stati nella migliore condizione fisica ad anno nuovo e così sarà – spiega il tecnico rossonero. - Manca Fanucchi per squalifica e se ne poteva fare a meno, mancano anche Damiani e Mingazzini che, avendo lo stesso ruolo, ci lasciano un grande buco in mezzo al campo, poi non ci sarà nemmeno Tavanti che ha preso una botta cadendo nella partita contro il Siena. L’idea è di fare una difesa più fisica con Espeche centrale, Maini e Magli ai suoi lati, una linea che già ha giocato contro Cuneo e Alessandria, una difesa esperta - continua. - Mancando qualità a centrocampo proveremo a fare la partita sul fisico e la forza. Russo, Arrigoni e Nolè giocheranno a centrocampo con gli esterni Cecchini e Merlonghi, mentre davanti ci saranno Del Sante e De Vena”.

Parlando dei diretti avversari il tecnico Giovanni Lopez ha parlato senza mezzi termini, sostenendo che sono una quadra conosciuta, che sfrutta bene il campo e la velocità. “Loro sfrutteranno corsa e dinamismo sul sintetico, li conosciamo, sappiamo come giocano e quindi vincerà chi in quel momento avrà più voglia e fame di vincere – spiega il tecnico. - Penso che a questa squadra si possa rimproverare tutto ma è anche vero che non abbiamo mai avuto tutti a disposizione, non avendo anche una rosa ampia. Quello che mi aspetto da loro è che ci mettano l’entusiasmo e l’atteggiamento giusto, il resto viene da sé. Il problema di questa squadra è che hanno giocato in pochi e sempre gli stessi, quindi sicuramente sono più stanchi a livello sia fisico che nervoso e ora i nodi vengono al pettine, per questo vorrei che la pausa arrivasse il prima possibile”.

Che questa squadra ha bisogno di innesti è evidente, ma Lopez non vuole sbilanciarsi prima della partita contro il Pontedera. “Del mercato ne vorrei parlare dopo questa partita, a Obbedio ho detto tutto quindi sa cosa vorrei e lui sa cosa può fare – spiega il tecnico. - Qualcosa serve è innegabile, anche perché come abbiamo già detto che le altre si rinforzeranno, soprattutto quelle dietro a noi. Bragadin in prestito? Si è dimostrato intelligente, perché qualcun altro avrebbe storto la bocca. Lui invece scende di categoria per giocare e mettersi in mostra, evidentemente non era ancora pronto per questa categoria, perché non dimentichiamoci che lui era partito titolare. Detto questo sono sicuro che la Lucchese lo riprenderà perché è un giocatore di prospettiva”.

“Bisogna essere equilibrati e fare un campionato regolare, perché con una vittoria puoi andare ai primi posti e con una sconfitta trovarti in zona retrocessione. E’ un girone strano e non si devono fare passi falsi, nel senso che se non puoi vincere non devi perdere. Me ne sono reso conto un po’ di tempo fa e ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere l’obiettivo il prima possibile”.