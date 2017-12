A.S. Lucchese



Lopez: "Ora tocca a noi continuare a fare risultati"

venerdì, 22 dicembre 2017, 15:24

di nico venturi

Le questioni societarie sono, per il momento, alle spalle, il giro di boa è arrivato e i rossoneri dovranno vedersela contro una delle prime della classe, la Robur Siena. La settimana è stata molto movimentata, dalla firma all’annullamento del contratto sono passati pochi giorni e la prestazione contro il Pro Piacenza ha mostrato una squadra con un atteggiamento diverso rispetto a quello a cui la Lucchese aveva abituato i tifosi. Mister Giovanni Lopez ha chiarito una volta per tutte la situazione.

“La squadra la scorsa partita ha giocato male e non con lo spirito di sempre – ha spiegato. - Che sia colpa delle questioni societarie o meno non lo so, certo è che era una situazione un po’ particolare e ne abbiamo parlato anche nello spogliatoio. Devo dire che, a mio parere, la cosa si è risolta nel migliore dei modi e sono particolarmente contento di continuare a lavorare con le stesse persone che mi hanno voluto qui, perché a loro vanno la mia stima, fiducia e gratitudine – ha continuato il tecnico rossonero. – I giocatori si sono tranquillizzati perché sono contenti che rimanga questa dirigenza, dalla quale hanno ricevuto fiducia a inizio anno, e che hanno ripagato con prestazioni importanti. Ora tocca a noi continuare a fare risultati”.

La formazione contro il Siena sarà più o meno la stessa di sempre, con il modulo tipico 3-5-2. I prossimi avversari dei rossoneri hanno perso 2 a 0 contro il Cuneo nella scorsa giornata, ma il campo era ghiacciato e Lopez non vuole farsi ingannare pensando a un calo fisico. Mingazzini non è ancora disponibile, così come Damiani, ma la difesa rimarrà quella titolare. “Il Robur Siena è una squadra molto forte, che sta bene in campo, ma non è imbattibile. Giochiamo in casa, dove facciamo sempre delle grandi prestazioni, e affronteremo il match nel migliore dei modi per cercare di fare punti – ha spiegato Giovanni Lopez. – Ho recuperato Nolè ma ho perso nuovamente Damiani a cui si è girato il ginocchio. La squadra completa non ce l’ho ancora a disposizione, come non l’ho mai avuta durante tutto l’anno. Ho giocato solo un paio di volte con la formazione tipo che vorrei sempre vedere in campo, ma spero che da gennaio in poi potrò fare affidamento su tutti i ragazzi”.

Parlando di calcio mercato il tecnico rossonero ha le idee chiare, si compra quando si può migliorare, altrimenti si continua con questi ragazzi. “Dipende tutto da quelli che sono gli obiettivi – ha dichiarato il mister. – Sono sicuro che tutte le altre squadre si rinforzeranno, per quanto riguarda noi io ho parlato con Obbedio, e gli ho detto chiaramente che se ci sarà la possibilità di comprare voglio che gli innesti ci facciano fare il salto di qualità, altrimenti rimaniamo quelli che siamo. E’ inutile nascondersi, questa società se vuole comprare deve vendere, ed è per questo che voglio che gli eventuali nuovi giocatori portino delle qualità maggiori, altrimenti non ha senso – continua. - Posso dire che da gennaio recupererò tutti i ragazzi, anche Palumbo è tornato in gruppo finalmente, quindi anche avere tutta la rosa a disposizione sarebbe come fare calciomercato, visto che alcuni non li ho mai potuti schierare o quasi. Speriamo nel girone di ritorno di avere meno problemi fisici, comunque se l’obiettivo è quello di salvarci io credo che ci si possa fare anche così”.