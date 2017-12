A.S. Lucchese



Perdite e ricapitalizzazione, Moriconi e Bini accettano di ripianare

giovedì, 28 dicembre 2017, 21:45

Oggi (giovedì 28 dicembre) alle 16, presso lo studio del notaio Maria Daniela Biserni si è svolta l'assemblea dei soci della A.S. Lucchese Libertas. L'ordine del giorno prevedeva il ripianamento delle perdite e la ricapitalizzazione, accettata all'unanimità con il gradimento di tutti i soci. Nuova linfa per la società rossonera, che riparte con slancio e grande unione.

La società rossonera informa inoltre che ieri (mercoledì 27 dicembre) nella riunione di Lucchese Partecipazioni, in possesso dell'88 per cento delle quote della società rossonera, è stato confermato alla presidenza del CDA Carlo Bini e sono stati eletti due nuovi consiglieri, Gianni Nannini ed Arnaldo Moriconi.

Ormai non passa settimana senza che sul fronte societario non emergano presunte novità o improvvisati acquirenti salvo, poi, cadere il tutto nel vuoto e nella costante inconcludenza. Negli ultimi mesi Arnaldo De Paperoni le ha provate tutte: una sera arrivava con la notizia della imminente cessione, quella dopo con la sua negazione, un susseguirsi di nomi e cognomi che non hanno lasciato la benché minima traccia nel firmamento delle cose che restano in casa rossonera, fino a giungere alla tragicommedia dell'avvocato Michele Cioni, persona seria e onesta, ma evidentemente anche lui finito nel calderone dei si vorrebbe, ma non si può.

A noi sembra che tutto ruoti, ormai, intorno ai voleri e ai poteri di tre soggetti, Carlo Bini, Arnaldo Moriconi e Gianni Nannini il quale, da sempre, ha scelto di seguire la via maestra di colui che, in fondo, detta le regole del gioco. Noi non sappiamo per quanto tempo ancora Moriconi potrà andare avanti a coprire i costi della società, e aver accettato di dover ripianare perdite e ricapitalizzazione non vuol dire doverlo fare sempre e comunque. E' probabile che si sia in attesa dell'ennesima offerta, sperabndo che questa sia quella buona.

Noi non ci fidiamo di Arnaldo Moriconi e non perché non sia una persona onesta, ma perché l'ultima volta che ci ha detto di non avere alcuna intenzione di vendere e che la Lucchese sarebbe andata avanti lo stesso con lui, ecco che c'è stata la cessione ai pisani poi rimangiata. Quindi Moriconi è, a nostro avviso, una persona che ha fatto molto per la Lucchese, ma che un giorno dice una cosa e un altro ne fa un'altra, imprevedibile e imprescrutabile. Attendiamo, dunque, gli sviluppi definitivi di questa vicenda che non potrà andare avanti così ancora per molto.

Al. Gra.