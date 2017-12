A.S. Lucchese



Troppo Siena per la Lucchese. 4 a 1 secco al Port'Elisa

sabato, 23 dicembre 2017, 19:23

di nico venturi

Lucchese: Albertoni, Tavanti (46’ Bortolussi), Cecchini (83’ Maini), Arrigoni, Capuano, Merlonghi, Del Sante, Fanucchi, Baroni, Nolè (71’ De Vena), Espeche. A disposizione: Di Masi, Maini, Razzanelli, De Vena, Russo, Bortolussi, Cardore, Magli, Pagnini. Allenatore: Giovanni Lopez.

Robur Siena: Pane, Rondanini, D’Ambrosio, Guberti (83’ Bulevardi), Marotta (83’ Campagnacci), Iapichino, Gerli, Cristiani (90’ Guerri), Neglia, Vassallo (90’ Cruciani), Sbraga. A disposizione: Crisanto, Panariello, Terigi, Guerri, Lescano, Campagnacci, Mahrous, Cruciani, Romagnoli, Damian, Bulevardi, Cefariello. Allenatore: Michele Mignani.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia

Marcatori: 3’ Del Sante, 10’ Cristiani, 20’, 27’Rondanini, 83’ Marotta

Note: ammonizioni: Bulevardi (S)espulsioni: Fanucchi (L)

Recupero: 1’

Sintesi

Sulla carta erano la squadra più forte, e anche il campo lo ha confermato. Dopo il vantaggio lampo di Del Sante la Lucchese ha subito tre gol nel primo tempo, due di Rondanini e uno di Cristiani, poi Marotta all’83’ ha firmato la completa disfatta rossonera. La realtà dei fatti è che la Robur Siena si è dimostrata molto al di sopra della Lucchese, sia a livello fisico che tecnico, ma soprattutto quello che è mancato oggi ai ragazzi di Lopez è stata la rabbia, la voglia di vincere. Le vicende societarie hanno lasciato strascichi ma non è un attenuante, la speranza è che si rientri subito nei binari prima di affrontare uno scontro delicato come quello di Pontedera.

Cronaca

Dopo una lunga settimana la Lucchese torna a giocare al Port’Elisa nella prima giornata del girone di ritorno, ospitando una delle prime della classe, la Robur Siena. Mister Lopez si affida ai soliti noti e rispolvera Del Sante in avanti rientrato dall’infortunio. Partita sulla carta difficilissima per i rossoneri, che però in casa hanno sempre disputato ottime gare. La Curva Ovest ha poi “tributato” alla società uno striscione con su scritto “Soci lucchesi = zerBini”, con chiaro riferimento all’amministratore unico Carlo Bini.

Pronti via la Lucchese va in vantaggio con Del Sante, che al terzo minuto è bravo a raccogliere al volo un cross di Tavanti sulla destra. Proteste del Siena che si era leggermente fermato dopo che il guardalinee aveva alzato la bandierina per un sospetto fuorigioco di Tavanti, il direttore di gara ha fatto continuare e la Lucchese è passata in vantaggio. Furiosa reazione degli ospiti che dopo sette minuti pareggiano con Cristiani, bravo a sfruttare un’uscita un po’ affrettata di Albertoni, anche se c’è da dire che il passaggio per il numero 17 bianconero aveva spiazzato tutta la retroguardia rossonera. Al 14’ altra occasione per la Robur Siena, Baroni nel tentativo di far scivolare il pallone sul fondo si fa rubare palla dal solito Cristiani che poi serve Marotta al centro. Il numero dieci impatta di testa ma Albertoni risponde presente. Al 20’ c’è il controsorpasso ospite con Rondanini, che con un diagonale bellissimo da posizione defilata beffa Albertoni. Difesa rossonera immobile e palla che attraversa tutta l’area prima di insaccarsi in rete. La Robur Siena, dopo il gol subìto, si è rimboccata le maniche e, da grande squadra, ha rimontato il risultato, e nonostante questo continua ad attaccare. Al 27’ il Siena si porta sul doppio vantaggio, ancora con Rondanini, che incorna bene di testa un calcio d’angolo battuto dalla sinistra. Strapotere Bianconero al Port’Elisa, anche se un minuto più tardi la Lucchese ha l’occasione di accorciare le distanze con Fanucchi, ma Pane è bravo a deviare in angolo.

Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del prima. Al 50’ Rondanini entra in area e mette un buon passaggio rasoterra, ma la palla passa davanti la porta senza che nessuno la tocchi.Al 56’ dopo un sospetto rigore negato, Fanucchi applaude al direttore di gara che estrae il cartellino rosso. Lucchese in dieci e senza l’uomo chiave dell’attacco. C’è da dire che nel primo tempo la Lucchese ha reclamato un rigore sul 3 a 1 e dalle immagini televisive sembra proprio che ci sia un tocco di mano in area. E’ anche per questo, probabilmente, che Fanucchi ha applaudito l’arbitro. In dieci, con due gol da recuperare e senza Fanucchi, la Lucchese ha poche arce al suo arco e rimane spesso schiacciata con il Siena che gestisce. All’83’ Marotta chiude definitivamente i conti e sbeffeggia i suoi ex tifosi mettendosi le mani alle orecchie come a dire “non vi sento”. Gesto insensato visto che per tutta la partita la tifoseria lucchese non ha mai inveito nei suoi confronti. Dopo il recupero la partita termina con una sonora sconfitta per la Lucchese.

Foto Antonio Clerici