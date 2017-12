Ce n'è anche per Cecco a cena



Chi non muore si... rilegge

mercoledì, 27 dicembre 2017, 18:14

di aldo grandi

E' probabile, anzi, quasi certo che sarete mancati sicuramente più voi lettori al sottoscritto che non il contrario, impegnati come sarete stati a trascorrere le feste di Natale se non sotto l'albero, almeno sopra il tavolo. Chi scrive, al contrario, complice una influenza burrascosa e un colpo basso sul quale, al momento, è meglio sorvolare, ha trascorso il 25 dicembre e giorni precedenti e successivi sdraiato al calduccio nel proprio letto, intendo a contare le pecorelle smarrite e a domandarsi se portare avanti questo tipo di giornalismo senza padroni e senza rispetto per il Potere Costituito abbia non solo un senso, ma anche un valore. Sono, ormai, diversi mesi che un po' da tutte le parti ci sparano addosso a noi delle Gazzette, nemmeno si trattasse della presa di Omaha Beach sulle spiagge della Normandia il D-Day. Il più delle volte ce le siamo cercate, quale altra volta le abbiamo anche volute, dispiace, però, soprattutto, quando riteniamo di non averle assolutamente meritate. La realtà è che stiamo vivendo un Evo estremamente variabile e volubile, dove l'unica certezza è l'incertezza dominante, dove alla sicurezza della tradizione abbiamo sostituito la vacuità del denaro e della globalizzazione, dove ai confini e agli steccati che ogni popolo, da quando esiste la Storia, ha avvertito il bisogno di erigere per identificarsi e delimitarsi oltreché legittimarsi, sono stati aggiunti e imposti ectoplasmi virtuali che tutto rendono eguale a ogni latitudine e longitudine sia geografica sia di linguaggio annullando e annientando ogni differenza con il risultato che, alla fine, sorgerà un Regno di Replicanti e di Automi senza identità e senza coscienza, manovrabili facilmente da un potere isolato dal resto del pianeta. La gente continua a festeggiare un Natale che non esiste più, soprattutto in chi, Chiesa e papa in primis, dovrebbero fare di tutto per coltivare. Ha ragione Socci quando dice che, ormai, papa Bergoglio vede solo e soltanto migranti dappertutto anche a messa e anche il 25 dicembre.

Mai come quest'anno l'Italia, la nostra povera, bella Italia è stata così malridotta e fortuna ha voluto che la legge sullo Ius Soli sia rimasta lettera morta. La Chiesa sta perdendo un numero sempre maggiore di fedeli e restano con lei soltanto i sostenitori della Sinistra antagonista e i preti rimasti ancorati alla teologia della liberazione. Nessuno si sente più rappresentato da papa Bergoglio e sarà anche vero che facebook è un coacervo di affermazioni più o meno deliranti, ma i commenti negativi nei confronti dei vertici della chiesa cattolica e verso i vertici delle nostre istituzioni si sprecano.

Mai come oggi sta montando un'onda di odio viscerale, di pancia se così possiamo dire, da parte di una massa di italiani che non si sente più non soltanto rappresentata, ma nemmeno protetta e tutelata all'interno del proprio Paese. Perdonateci di rammentare una figura oggi pressoché dimenticata, Ruggero Zangrandi, un maestro per chi scrive, colui che ha condizionato la propria esistenza dopo che ne aveva letto i libri negli anni Ottanta. Nei suoi testi Zangrandi, grande storico e grande giornalista, portò alla luce le verità scomode sia sull'avvento del fascismo e delle sue complicità, sia sulla tragedia dell'8 settembre 1943, quando il popolo italiano fu abbandonato a se stesso da un re fellone e da un pugno di generali senza dignità che fuggirono tutti insieme a Pescara abbandonando l'Italia nelle mani dei tedeschi inferociti per il tradimento. Ebbene, ci un fu un libro cui Zangrandi stava lavorando prima di togliersi la vita, nel 1970. Era un libro sui 45 giorni intercorsi tra il colpo di stato di Badoglio seguito al 25 luglio 1943 e alla caduta e all'arresto di Mussolini e l'armistizio firmato a settembre 1943 con gli Alleati all'insaputa di tutti, persino degli italiani che lo appresero soltanto quel giorno.

In quei 45 giorni la situazione non era, pur con le dovute proporzioni, molto diversa da quella di adesso. C'era una classe politica delegittimata che aveva condotto l'Italia alla guerra e alla distruzione, ad essere invasa dagli eserciti stranieri e quella classe politica andava dal primo all'ultimo dei governanti, dal re a Mussolini, da tutti quelli che avevano permesso che il fascismo prendesse il potere e niente avevano fatto per evitarlo. C'era, inoltre, un popolo alla fame, senza soldi e senza alcunché per vivere, intriso di sangue versato sui fronti di mezzo mondo, un popolo esasperato, stanco, deluso, pronto a sollevarsi solamente qualcuno avesse dato la possibilità di rovesciare l'esistente.

E difatti ci furono dei moti all'indomani del 25 luglio 1943, quando, dopo oltre 20 anni di dittatura, finalmente la caduta di Mussolini sembrava poter restituire agli italiani la possibilità di scegliere la propria vita. Ovunque, in tutta la penisola, scoppiarono tumulti, ribellioni, ubriacature di libertà. Gli italiani erano stanchi della guerra perduta, stanchi dell'alleato tedesco, stanchi di dover continuare a morire sotto i bombardamenti. E provarono ad alzare la testa. Ma furono proprio coloro che avevano estromesso Mussolini con il quale avevano fornicato fino al giorno prima, a reprimere nel sangue ogni velleitarismo non solo rivoluzionario, ma anche solo liberale. La repressione fu durissima, furono uccise migliaia di persone su ordine delle autorità badogliane che non volevano dare l'impressione all'alleato tedesco di un improvviso voltafaccia dopo la caduta e l'arresto del duce.

Furono giornate tragiche sulle quali nessuno, poi, volle indagare. Il giusto grido di ribellione di un popolo fu soffocato nel sangue proprio da chi aveva, fino al giorno prima, condiviso ogni scelta con il dittatore e che adesso rivendicava una patina di democrazia.

Oggi, in fondo, è la medesima cosa. Di fronte al popolo che rumoreggia e si ribella su facebook ormai diventata la palestra della strada di una volta, il Potere non trova niente di meglio da fare che colpire con divieti, sequestri, denunce, persecuzioni. Tutto pur di ridurre la gente ai minimi termini perché qui, deve essere chiaro, non c'è spazio per l'esercizio della sovranità popolare se non quando essa combacia con il volere di chi detiene il Potere del Privilegio.

Un esempio? Vi ricordate il referendum del dicembre 2016? La gente votò contro Renzi affinché se ne andasse a casa, ma lui non lo ha capito. Il Potere non lo ha accettato e, ora, ci riprova e noi, immancabilmente, saremo ancora lì, a votare con la nostra pancia piuttosto che avvicinarci alla loro testa che puzza, ora come allora, di truffa e muffa lontano un miglio.