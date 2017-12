Cronaca

sabato, 23 dicembre 2017, 19:13

Il 19 dicembre si è tenuto, in prefettura, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato al fine di rafforzare i controlli e i necessari dispositivi di prevenzione volti a garantire il libero e sicuro svolgimento di tutte le iniziative programmate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno

sabato, 23 dicembre 2017, 19:11

di gabriele muratori,barbara ghiselli

Allarme in piazza Grande intorno alle 19 per uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. La zona è stata tempestivamente transennata. Intorno alle 21.30 è intervenuto un gruppo di artificieri da Firenze, che una volta presa visione della situazione hanno fatto brillare l'oggetto

sabato, 23 dicembre 2017, 12:05

Uno spazio condiviso, un luogo di lavoro, ma anche di ritrovo, dove svagarsi, divertirsi, sostare per un tempo indefinito? Un luogo flessibile, quindi? Magari adatto a età ed esigenze diverse, accessibile e familiare. C’è un contenitore dove riporre sogni, progetti e idee e si chiama la “Manifattura che vorrei”

sabato, 23 dicembre 2017, 08:40

l gruppo Lucca-Versilia per la libera scelta esprime grande soddisfazione per la riuscita della conferenza informativa svoltasi lo scorso martedì 19 dicembre nell’Auditorium S. Romano che ha visto la partecipazione in sala di circa 300-350 genitori e l’adesione alla diretta streaming, prodotta a cura di Terranova Edizioni, di 2665 contatti

venerdì, 22 dicembre 2017, 15:39

di gabriele muratori

Strane e improvvise interruzioni di corrente elettrica continuano a verificarsi a macchia di leopardo sul nostro territorio. Nelle ultime ore, da quanto segnalatoci, è toccato ad una serie di abitazioni e negozi dell'immediata periferia, che hanno avuto un'improvvisa interruzione della linea elettrica, con tutti i conseguenti disagi derivanti dalle seppur poche ore di buio

venerdì, 22 dicembre 2017, 14:32

I Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio hanno emesso quest'oggi in maniera coordinata i provvedimenti a tutela della qualità dell'aria

venerdì, 22 dicembre 2017, 14:23

Ieri sera, molto probabilmente nelle ore in cui si svolgeva il Consiglio comunale, ignoti si sono introdotti negli uffici del comune. I malintenzionati sono impossessati di apparecchiature informatiche, fra cui un pc portatile e alcune macchine fotografiche degli uffici Ambiente e del Centro unico acquisti

venerdì, 22 dicembre 2017, 13:30

La Zona Distretto Piana di Lucca e la sezione autonoma della Provincia di Lucca dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma – AIL Lucca ONLUS, hanno firmato un protocollo di intesa per definire una collaborazione in grado di garantire l'assistenza domiciliare ai malati oncoematologici della zona

venerdì, 22 dicembre 2017, 13:10

Efficientamenti, risparmi, investimenti: il bilancio di previsione 2018 del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, approvato dall’assemblea consortile, traccia lo stato di salute in cui versa l’Ente che si occupa della sicurezza idraulica dell’intera toscana settentrionale

venerdì, 22 dicembre 2017, 10:48

Prorogato a lunedì 8 gennaio il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione al tirocinio GiovaniSì che mette a disposizione sei posti nel settore urbanistica del Comune di Lucca, allo scopo di catalogare e schedare il patrimonio edilizio di impianto storico

