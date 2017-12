Arrivano le balestre firmate San Paolino

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 dicembre 2017, 11:31

Il personale della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Lucca ha sequestrato, nella giornata di ieri (29 dicembre), prodotti pirotecnici sprovvisti del marchio "CE", con etichetta non conforme alla normativa vigente, presso due esercizi commerciali lucchesi

venerdì, 29 dicembre 2017, 09:54

Mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21 si svolgerà al Foro Boario per il quinto anno consecutivo, la tradizionale festa della Befana organizzata come tutti gli anni dalla nostra Associazione in collaborazione con l’Anap (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) e giunta ormai alla diciannovesima edizione

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:58

E' scomparso, nella notte del 27 dicembre, Aurelio Giuntoli. Personaggio noto in città per il suo impegno associativo, per oltre 30 anni fu vicepresidente - insieme a Franco Franchi - dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sezione Provincia di Lucca.

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:31

Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:17

La comunità parrocchiale del centro storico di Lucca propone alla città un presepe particolare e unico nel suo genere: infatti dalla sera del 24 dicembre è visitabile il presepio allestito nel giardino della chiesa di san Pietro Somaldi.

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:16

Questa magia è tutta lucchese e si trova a Balbano in via per Massaciuccoli al numero 2090. Merito di Gaspare Masaracchia socio del Lions Club Lucca Host e dello stesso Club guidato dal presidente Alessandro Colombini, e che regala a grandi e piccini un tuffo nel Natale