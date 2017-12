Cronaca



Cade dalla bici e batte la testa, grave un uomo

mercoledì, 27 dicembre 2017, 09:43

L'uomo, di età apparente tra i 65 e i 70 anni, è stato ritrovato a terra, intorno alle 8 di stamattina (mercoledì 27 dicembre) in via dell'acquacalda a San Pietro a Vico. Stava percorrendo quella strada in bicicletta e non è ancora chiaro se sia semplicemente caduto o se sia stato investito.



Una giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno comunque soccorso il paziente trasferendolo, in codice rosso, all'ospedale San luca di Lucca per un trauma cranico subito durante la caduta.