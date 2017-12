Fondazione Crl: al via il bando a sostegno delle categorie sociali deboli

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:37

Da oggi 27 dicembre fino a sabato 30 dicembre nei comuni di Lucca, Porcari e Altopascio hanno emesso quest'oggi in maniera coordinata i provvedimenti a tutela della qualità dell'aria

mercoledì, 27 dicembre 2017, 11:04

Ieri notte, un uomo di 45 anni, originario di Lucca ma residente in provincia di Arezzo, è stato fermato dalla polizia stradale di Arezzo sul viale Newton, poiché guidava ubriaco un’auto in compagnia di una donna, anche lei alticcia.

mercoledì, 27 dicembre 2017, 09:43

L'uomo, di età apparente tra i 65 e i 70 anni, è stato ritrovato a terra, intorno alle 8 di stamattina (mercoledì 27 dicembre) in via dell'acquacalda a San Pietro a Vico. Stava percorrendo quella strada in bicicletta e non è ancora chiaro se sia semplicemente caduto o se sia...

martedì, 26 dicembre 2017, 12:34

Si è rinnovato anche quest'anno a Lucca il "Natale con i poveri" della Comunità di S. Egidio. I volontari hanno organizzato due pranzi solidali: uno al complesso monumentale San Francesco, e uno alla Pia Casa, quest'ultimo rivolto agli anziani

sabato, 23 dicembre 2017, 19:13

Il 19 dicembre si è tenuto, in prefettura, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato al fine di rafforzare i controlli e i necessari dispositivi di prevenzione volti a garantire il libero e sicuro svolgimento di tutte le iniziative programmate in occasione delle prossime festività natalizie e di...

sabato, 23 dicembre 2017, 19:11

Allarme in piazza Grande intorno alle 19 per uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. La zona è stata tempestivamente transennata. Intorno alle 21.30 è intervenuto un gruppo di artificieri da Firenze, che una volta presa visione della situazione hanno fatto brillare l'oggetto