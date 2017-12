Cronaca



Il paese di Babbo Natale a Balbano

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:16

C'è da rimanere senza parole alla vista di luci, colori e oltre un centinaio di personaggi gonfiabili, tutti con il denominatore comune del Natale. Un viaggio straordinario che non si trova a migliaia di chilometri da noi. Tutt'altro. Questa magia è tutta lucchese e si trova a Balbano in via per Massaciuccoli al numero 2090.

Merito di Gaspare Masaracchia socio del Lions Club Lucca Host e dello stesso Club guidato dal presidente Alessandro Colombini, e che regala a grandi e piccini un tuffo nel Natale mettendo a disposizione, come ogni anno, uno speciale villaggio in cui sono esposti decine e decine di Santa Claus gonfiabili provenienti dagli Stati Uniti, tutti colorati e illuminati e, in qualche caso, anche in movimento. Un villaggio dove si potrà osservare un Babbo Natale in sella ad un orso polare, in aeroplano, alla guida di un camion stracarico di doni oppure in mongolfiera. Visitare il paese di Babbo Natale è semplicissimo e soprattutto significa partecipare anche ad un progetto sociale rilevante. Basta infatti recarsi in via per Massaciuccoli 2090 (durante i giorni feriali, dalle 16 alle 22, mentre durante i festivi dalle 10 alle 22) e tuffarsi in questo gioioso sfavillare di colori. L'ingresso come sempre è gratuito, ma tutti coloro che decideranno di far visita potranno poi lasciare un'offerta libera. Il ricavato sarà poi consegnato al reparto di Neuropsichiatria infantile del Campo di Marte di Lucca per l'acquisto di macchinari e materiale. Il “paese”, inaugurato domenica 17 dicembre, resterà aperto fino al 6 gennaio. Un Natale di magia insomma, colori e solidarietà.