Cronaca



Negozianti senza luce. Disagi e rabbia

venerdì, 22 dicembre 2017, 15:39

di gabriele muratori

Strane e improvvise interruzioni di corrente elettrica continuano a verificarsi a macchia di leopardo sul nostro territorio. Nelle ultime ore, da quanto segnalatoci, è toccato ad una serie di abitazioni e negozi dell'immediata periferia, che hanno avuto un'improvvisa interruzione della linea elettrica, con tutti i conseguenti disagi derivanti dalle seppur poche ore di buio. A farne le spese, ieri sera, giovedì 21 dicembre, attorno alle ore 17, una lunga serie di utenti della via Pesciatina in zona Arancio, e precisamente quelli tra l'incrocio con via Lunardi e via Barbantini, tra i quali numerosi negozianti che dopo ore di black out non hanno potuto che chiudere le saracinesche prima del consueto orario di chiusura. Tra questi, anche la gelateria Le Bontà, la quale ha riportato probabilmente i disagi e danni maggiori, visto il non funzionamento degli impianti di refrigerazione per la conservazione dei gelati. Questa mattina invece, verso le 13, lo stesso caso si è verificato in zona Sant'Anna sul viale Puccini, dove le abitazioni ed i negozi posti tra la chiesa e l'ufficio postale (lato rosticceria) hanno subito lo stesso problema. "Contatori a zero, tutto spento. Speriamo che questi problemi, specie nel periodo natalizio, non abbiano a ripetersi nei prossimi giorni" - riferiscono alcuni commercianti di Sant'Anna. Un'anomalia dovuta a qualche sovraccarico o qualche banale guasto? Certo è che purtroppo la mancanza di luce anche di poche ore, non lascia scampo a nessun esercizio commerciale o abitazione che sia, suscitando il consueto malumore generale. Tecnici Enel comunque al lavoro da subito per cercare di ripristinare la corrente.