Ponte pericolante a Balbano, sale la protesta

giovedì, 28 dicembre 2017, 10:23

di gabriele muratori

E' intervenuta persino la troupe di "Striscia la Notizia", guidata dalla bellissima Chiara Squaglia, reporter lucchese del famoso tg satirico Mediaset, per raccogliere le proteste di molti abitanti del paese di Balbano e quindi documentare quanto sta accadendo in via della chiesa seconda. Il ponte che sovrasta il torrente detto rio di Balbano che scorre sotto la strada, presenta evidenti quanto pericolosi cedimenti strutturali che da molto tempo sono stati più volte segnalati presso gli uffici del comune di Lucca, senza che però ad oggi, a quanto pare, nulla sia stato fatto, se non posizionare una serie di transenne metalliche per isolare il punto pericolante.



Uno dei pilastri centrali di cemento armato che sorregge il ponte presenta fessurazioni e rotture in più punti, come del resto la struttura portante orizzontale, vistosamente imbarcata e piena di crepe e cedimenti. Una struttura oramai vetusta, quella del piccolo ponticello, di chissà quanti anni, che necessita oggi di una ristrutturazione urgente, per evitare un crollo improvviso che possa addirittura trasformarsi in tragedia.



"Dopo tre anni di copiose segnalazioni e solleciti di intervento, la situazione non viene risolta e peggiora ulteriormente" - riferisce un altro residente del paese – "Il ciglio della strada continua a cedere di continuo, e tutto quello che viene fatto è solo spostare le transenne. Siamo curiosi di vedere cosa succederà quando non ci sarà più spazio per il transito".



Difatti non sono pochi i veicoli che scorrono giornalmente lungo la via della Chiesa, in quanto nei pressi del ponticello pericolante, oltre alla chiesa stessa ci sono alcune abitazioni, un'impresa edile, e soprattutto proprio la scuola elementare e materna, dove puntualmente passano gli scuolabus con i bambini a bordo.



"Oltretutto ci risulta che le transenne posizionate sul ponte siano di una ditta privata, e magari con i soldi del nolo di tre anni ci si poteva ristrutturare il ponte!" – ironizza serio il genitore di una bambina che frequenta l'adiacente scuola. "La situazione è preoccupante! Vogliamo che l'amministrazione intervenga subito!", questo il monito di molti paesani di Balbano che il 22 dicembre corso, hanno fatto vedere sulla trasmissione di Canale 5, la problematica in questione.



"Ci siamo rivolti a Striscia sperando di dare un forte messaggio alle amministrazioni locali obbligate ad intervenire, e non ci fermeremo" - conclude un residente – "La giornalista Chiara Squaglia ha assicurato un suo ritorno per vedere gli eventuali risvolti! Ci auguriamo che questa nostra protesta porti al risultato sperato, per il bene di tutti!".