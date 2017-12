Cronaca



Quasi 300 persone hanno partecipato al "Natale con i poveri" di S. Egidio

martedì, 26 dicembre 2017, 12:34

di eliseo biancalana

Si è rinnovato anche quest'anno a Lucca il "Natale con i poveri" della Comunità di S. Egidio. I volontari hanno organizzato due pranzi solidali: uno al complesso monumentale San Francesco, e uno alla Pia Casa, quest'ultimo rivolto agli anziani. Nel complesso hanno partecipato quasi 300 persone, tra ospiti e volontari.

Questi pranzi solidali sono organizzati nelle diverse città in cui la Comunità è presente, in Italia e all'estero. A Lucca è stata la prima volta che il pranzo si è tenuto in San Francesco (gli anni passati veniva allestito nella chiesa di san Pietro Somaldi), così come una novità è stata la scelta della doppia formula, con la Pia Casa. Tutto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (che ha pure messo a disposizione gratuita il San Francesco), mentre per il cibo è stata importante la generosità di diversi ristoratori locali. Per organizzare il tutto i volontari sono stati divisi in quattro gruppi: capotavola, cucina, camerieri, regali. I capotavola sedevano con gli ospiti, pranzando e interloquendo con loro; quello della Comunità è infatti un pranzo "con" i poveri, non semplicemente "per". Altri volontari si occupavano invece di servire ai tavoli e di aiutare a preparare da mangiare. Infine il gruppo dei regali si è preoccupato di far sì che a ogni partecipante fosse dato un dono personalizzato, con scritto il proprio nome. Particolare attenzione è stata rivolta alle esigenze dei bambini.

Al pranzo di Lucca hanno partecipato il vescovo, monsignor Italo Castellani, il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore al sociale Lucia Del Chiaro. Alla realizzazione del tutto hanno collaborato le Misericordie di Lucca e di Lido di Camaiore e il Comitato Popolare di Piazza San Francesco.