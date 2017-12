Torna la Festa della Befana al Foro Boario

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:58

E' scomparso, nella notte del 27 dicembre, Aurelio Giuntoli. Personaggio noto in città per il suo impegno associativo, per oltre 30 anni fu vicepresidente - insieme a Franco Franchi - dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sezione Provincia di Lucca.

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:31

Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:17

La comunità parrocchiale del centro storico di Lucca propone alla città un presepe particolare e unico nel suo genere: infatti dalla sera del 24 dicembre è visitabile il presepio allestito nel giardino della chiesa di san Pietro Somaldi.

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:16

Questa magia è tutta lucchese e si trova a Balbano in via per Massaciuccoli al numero 2090. Merito di Gaspare Masaracchia socio del Lions Club Lucca Host e dello stesso Club guidato dal presidente Alessandro Colombini, e che regala a grandi e piccini un tuffo nel Natale

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:14

Con delibera di giunta di oggi 28 dicembre, l'amministrazione comunale ha deciso il passaggio del Castello di Nozzano alla gestione dell'Opera delle Mura. Questo atto servirà a realizzare una maggiore valorizzazione dell'immobile monumentale che caratterizza in modo inconfondibile il paesaggio dell'estrema zona occidentale della piana di Lucca

giovedì, 28 dicembre 2017, 11:21

Uno spazio per esprimere le proprie opinioni, per fare richieste di cura e assistenza ma anche per parlare di servizi, di diritti e di cittadinanza. Questo è "Pronti per partire", il progetto di auto rappresentanza rivolto alle persone con disabilità intellettiva e relazionale promosso da Anffas Nazionale e Anffas Toscana,...