Zaino sospetto in piazza Grande: chiamati gli artificieri

sabato, 23 dicembre 2017, 19:11

di gabriele muratori,barbara ghiselli

Allarme in piazza Grande intorno alle 19 per uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. La zona è stata tempestivamente transennata. Intorno alle 21.30 è intervenuto un gruppo di artificieri da Firenze, che una volta presa visione della situazione, si sono messi al lavoro. Dopo pochi minuti dalla camionetta blindata è sceso il robot radiocomandato pronto per dirigersi sull'obiettivo. Per precauzione, sono giunti i vigili del fuoco ed un'ambulanza della croce verde per intervenire in caso di soccorso. Alle ore 21.45, una volta che il robot ha raggiunto lo zaino sospetto, lo stesso e stato fatto brillare e quindi reso innocuo. Subito dopo, un artificiere dotato di tuta protettiva ha effettuato l'ultimo controllo per sancire definitivamente l'assenza di pericolo. Un falso allarme fortunatamente, che ha comunque lasciato i cittadini col fiato sospeso, in un periodo di paura di attacchi terroristici che sembra non finire mai.