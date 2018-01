Cronaca



Da due anni senza lavoro dopo l'appalto: disoccupato contesta il sindaco

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:41

di eliseo biancalana

Non sono proprio andate giù ad Arjan Kraja le parole pronunciate dal sindaco Alessandro Tambellini durante l'ultimo consiglio comunale del 28 dicembre scorso. Cittadino albanese (ma oramai in procinto di diventare italiano), 48 anni di età, Kraja è disoccupato da due anni, dopo che per dieci aveva lavorato alla biglietteria della Torre Guinigi.

Della sua vicenda si è occupata più volte la stampa locale. Nel 2016, a seguito del cambio di appalto per la gestione del servizio, passata dalla Cooperativa Linketto di Lucca alla Cooperativa Temp di Pisa, il quarantottenne perse il posto di lavoro a causa di una clausola del bando (emesso dall'Opera delle Mura, organismo controllato dal comune) che richiedeva requisiti particolari di conoscenza delle lingue che Kraja non possedeva, ovvero la certificazione di almeno due lingue a livello B2. "Un'ingiustizia" aveva definito la vicenda il sindacato Filcams Cgil, che ha più volte ricordato come il contratto collettivo dei multiservizi prevede, nel caso di cambio di appalto ed assegnazione ad altra impresa, che il personale venga assunto dalla stessa mantenendo le medesime condizioni (vedi http://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2017/02/arjan-cronaca-di-un-ingiustizia-non-annunciata/).

L'episodio è stato ricordato dal consigliere Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle) durante l'ultimo consiglio. "Da quanto mi risulta, si è tentato di non lasciare indietro nessuno" è stata la replica del primo cittadino. Ma Kraja, che era presente alla seduta, non ci sta. "Mi sono preso tutti i certificati di inglese e francese. Sono passati due anni e sono ancora senza lavoro" è stato lo sfogo dell'uomo a La Gazzetta. In questo periodo di disoccupazione Kraja si è impegnato sul piano sociale e politico. Ad agosto 2016 finì sui giornali per la scelta di destinare metà del suo sussidio di disoccupazione a favore dei terremotati del Centro Italia, e alle ultime elezioni ha collaborato alla campagna elettorale di Remo Santini. Nel frattempo il servizio è passato dalla coop pisana a una bolognese, ma Kraja è ancora senza lavoro e con la fine dell'anno è terminato il sussidio di disoccupazione. "A Tambellini chiedo serietà, io voglio entrare a lavorare" è la richiesta dell'uomo al primo cittadino.