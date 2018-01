E' nato il piccolo Giorgio

Altri articoli in Cronaca

martedì, 2 gennaio 2018, 17:27

Il personale ha sanzionato complessivamente 11 operatori, per un totale di 18 mila 740 euro. Circa 160 chili di pesce sottoposti a sequestro nell'operazione denominata "Dirty Market". In particolare in due ristoranti di Lucca sono state riscontrate non conformità alle norme in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici...

lunedì, 1 gennaio 2018, 21:27

E' una splendida bambina di 3,160 chilogrammi, lunga 49 centimetri ed è venuta alla luce alle ore 17.20 del 1° gennaio. È figlia di una giovane coppia che risiede a Lucca: Gilbert Ramirez (originario di Santo Domingo) e di Nicole Gagliani

lunedì, 1 gennaio 2018, 13:31

Giulia è l'ultima nata del 2017 nell'ambito territoriale lucchese. Una bellissima bambina di 3,340 chilogrammi, figlia di Massimiliano Cordì e di Elena Serafini, venuta alla luce alle 14.07 del 31 dicembre all'ospedale San Luca di Lucca

domenica, 31 dicembre 2017, 13:03

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Borgo Giannotti hanno tratto in arresto per furto un cittadino straniero richiedente asilo, 25enne, domiciliato a Viareggio, originario del Mali

domenica, 31 dicembre 2017, 12:08

Se continua così, qualcuno comincerà a pensare che non è più il caso di mandare i propri figli a scuola. Alla primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, comune friulano, una maestra ha fatto sostituire in una canzoncina natalizia il nome di Gesù con Perù, per non urtare la sensibilità...

sabato, 30 dicembre 2017, 19:07

Questo Natale resterà ben impresso ai 6 balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino che hanno ricevuto la prima sfornata di balestre da banco interamente progettate e realizzate dall’associazione durante gli ultimi mesi di quest’anno