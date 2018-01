Ilary è la prima nata del 2018 a Lucca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 gennaio 2018, 13:31

Giulia è l'ultima nata del 2017 nell'ambito territoriale lucchese. Una bellissima bambina di 3,340 chilogrammi, figlia di Massimiliano Cordì e di Elena Serafini, venuta alla luce alle 14.07 del 31 dicembre all'ospedale San Luca di Lucca

domenica, 31 dicembre 2017, 13:03

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Borgo Giannotti hanno tratto in arresto per furto un cittadino straniero richiedente asilo, 25enne, domiciliato a Viareggio, originario del Mali

domenica, 31 dicembre 2017, 12:08

Se continua così, qualcuno comincerà a pensare che non è più il caso di mandare i propri figli a scuola. Alla primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, comune friulano, una maestra ha fatto sostituire in una canzoncina natalizia il nome di Gesù con Perù, per non urtare la sensibilità...

sabato, 30 dicembre 2017, 19:07

Questo Natale resterà ben impresso ai 6 balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino che hanno ricevuto la prima sfornata di balestre da banco interamente progettate e realizzate dall’associazione durante gli ultimi mesi di quest’anno

sabato, 30 dicembre 2017, 11:31

Il personale della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Lucca ha sequestrato, nella giornata di ieri (29 dicembre), prodotti pirotecnici sprovvisti del marchio "CE", con etichetta non conforme alla normativa vigente, presso due esercizi commerciali lucchesi

venerdì, 29 dicembre 2017, 09:54

Mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21 si svolgerà al Foro Boario per il quinto anno consecutivo, la tradizionale festa della Befana organizzata come tutti gli anni dalla nostra Associazione in collaborazione con l’Anap (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) e giunta ormai alla diciannovesima edizione