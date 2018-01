Cronaca



Un voto per le mura di Lucca: ecco il concorso Art Bonus

mercoledì, 3 gennaio 2018, 13:05

Basta un click. Fino al 6 gennaio 2018 è infatti possibile votare per sostenere il le Mura di Lucca candidato fra i migliori interventi realizzati anche grazie al sostegno dell’Art Bonus tra 2016 e 2017.

Grande l’impegno che ha consentito di riqualificare la cerchia grazie all’importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha investito in tutto oltre 12 milioni di euro in svariati interventi, tra i quali il restauro del paramento esterno, la

riduzione della larghezza del tratto di asfalto, il recupero delle Porte Elisa, San Donato e S. Jacopo oltre alla ristrutturazione estetica e funzionale di alcune casermette e della Casa del Boia.

Un percorso importante quello che ha riconsegnato le Mura alla città, oggi in lizza come miglior progetto dell’anno su www.concorsoartbonus.it. Il concorso organizzato da Ales Spa in collaborazione con Promo PA Fondazione nato con l’obiettivo di gratificare mecenati ed enti che insieme hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese con la Legge Art Bonus. Uno strumento anche per divulgare in maniera sempre più forte Art Bonus come opportunità per cittadini e imprese di dare valore alla cultura identitaria dei loro territori.

Art Bonus è un'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali grazie alla quale è possibile contribuire a riqualificare i luoghi della cultura del nostro Comune e beneficiare di cospicue detrazioni fiscali. I cittadini e le imprese possono fare donazioni dirette per la salvaguardia e la tutela di beni culturali pubblici, ottenendo in questo modo uno sconto fiscale.

L’edizione del Concorso 2017 ci vede in gara con oltre 100 partecipanti. Sul sito è possibile votare per i progetti della nostra città consultando la sezione “Gli Interventi per Regioni” e scegliendo i progetti cliccando sul tasto “vota”.

Le votazioni si chiuderanno il 6 gennaio 2018, il vincitore sarà eletto dalla Giuria Popolare formata da tutti coloro che voteranno sulla piattaforma del concorso.

Si vota con solo click sul sito www.concorsoartbonus.it o direttamente al link https://www.concorsoartbonus.it/edizione2017/progetti/mura-di-lucca/.