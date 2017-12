Cultura e spettacolo



Alla scuola Imt è nato il coro degli allievi

sabato, 23 dicembre 2017, 12:06

Felice esordio per il coro della Scuola IMT che nei giorni scorsi, in occasione del brindisi di Natale, ha tenuto il suo primo vero concerto, nella biblioteca di San Ponziano.

Nato nei mesi scorsi, il gruppo vocale ha raggiunto la formazione attuale da poche settimane, con l'ingresso degli allievi del nuovo ciclo di dottorato. Vi partecipano undici dottorandi, provenienti da tutto il mondo: Chiara Battaglini, Eugenia Bednaya, Francesca Coccolo, Rosaria Del Toro, Samuel Asuquo Edet, Laura Ferrarotti, Sara Landi, Niraj Rathod, Jens Seeber, Daniela Selvi e Elisa Bernard, che dirige l'ensemble.

Dopo una prima prova generale a fine settembre in occasione della "Notte dei ricercatori", il coro si è così presentato ufficialmente alla Scuola, raccogliendo calorosi applausi da parte dei presenti per l'ottima esecuzione a cappella di brani natalizi come Joy to the world di Isaac Watts e White winter Hymnal dei Pentatonix, lo spiritual Down to the river e il suggestivo canto tradizionale sudafricano Siyahamba.

Il professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT, nel suo saluto agli Allievi ha espresso viva soddisfazione per l'esibizione del Coro. "Il Coro racchiude in sé i valori fondanti della Scuola, il gioco di squadra, l'integrazione e il senso di appartenenza istituzionale".