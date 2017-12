Cultura e spettacolo



Chiude alla grande Fiocchi di Natale

giovedì, 28 dicembre 2017, 23:31

Sabato 30 dicembre alle 16,30, si conclude Fiocchi di Natale la rassegna di cori natalizi organizzata da Il Baluardo gruppo vocale lucchese in collaborazione con la Compagnia Balestrieri di Lucca e della Associazione Cori della Toscana, con il sostegno del Comune di Lucca assessorato alla Cultura e della Fondazione C.R.L.

Una rassegna musicale che ha visto in scena ben 11 gruppi corali della nostra provincia, rassegna che ha ottenuto il gradimento dei cittadini lucchesi e dei graditi ospiti che hanno riempito la sala gratificando con i loro applausi la Freedom Singers gospel choir, il Canticum Novum gospel choir, la Polifonica di Viareggio, la Corale d. Vittorio Landucci, le corali di Verciano e della Santa Felicita, il gruppo vocale lucchese Il Baluardo, la corale di Picciorana e San Macario in piano uniti. Tutto quindi è pronto per applaudire l'ultimo concerto.

In scena i piccoli de I Baluardo, Il Coro del Sole che diretti da Elio Antichi saranno accompagnati dal m. Giulia Amadei. A conclusione la corale G.Puccini di Torre del Lago che accompagnata dal m. Pietro Castellari è diretta dal m. Marco Trasatti. Chiaramente musiche di Natale, certamente un modo gentile per augurare a Lucca, alla sua provincia ed ai graditi ospiti, un buon anno. Concerto nella casermetta San Pietro sulle Mura (di fronte al Villaggio del Fanciullo ) Locale riscaldato. Ingresso gratuito. Inizio ore 16.30. Info 3482334867