Cultura e spettacolo



Concerto di Santo Stefano alla Pieve di San Lorenzo a Segromigno in Monte

sabato, 23 dicembre 2017, 10:56

Tradizionale concerto di Santo Stefano martedì 26 dicembre alle ore 17.30 nella Pieve di S.Lorenzo a Segromigno in Monte promosso dalla Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte in collaborazione con il comune. Il concerto conclude idealmente l'anno musicale della filarmonica che oltre all'attività concertistica realizza anche una importante attività di formazione ed educazione musicale con la sua scuola di musica (gratuita ed aperta a tutti) dove si insegnano le materie di teoria musicale e solfeggio e si erogano i corsi per vari strumenti.

Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria della Corale Don Vittorio Landucci di S. Vito diretta dal maestro Giorgio Fazzi.

Sotto la direzione del maestro Carlo Bardi la filarmonica assieme al coro eseguirà un programma che coniuga con il giusto equilibrio le proposte della tradizione (anche natalizia) assieme a brani originali mai eseguiti dalla banda.

La prima parte dedicata alla filarmonica vedrà l'esecuzione di una sinfonia di Gaetano Donizetti "Don Pasquale", di un estratto della Jazz Suite di Shostakovich ed un brano di virtuosismo strumentistico affidato al clarinetto solista Oriano Bimbi e una fantasia di musica popolare viennese.

La seconda parte è affidata al coro "Don Vittorio Landucci" che s proporrà tre brani celebri della tradizione natalizia italiana ed internazionale.

Nella terza parte del concerto, infine, coro e banda assieme proporranno una ricca selezione dei celebri cori verdiani (Nabucco, Forza del Destino, Trovatore) concludendo con celebri canzoni natalizie. Soprano solista Nunzia Fazzi.

Il concerto è ad ingresso libero.