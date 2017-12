Cultura e spettacolo



Donati dal Fai alla Fondazione Puccini cinque bozzetti realizzati da Umberto Brunelleschi per la Turandot

venerdì, 22 dicembre 2017, 15:12

di barbara ghiselli

Proprio nel giorno della nascita di Giacomo Puccini (22 dicembre) è stato fatto dono dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) delegazione di Lucca e Massa Carrara, alla Fondazione Puccini di cinque bozzetti, realizzati dallo scenografo e pittore italiano Umberto Brunelleschi per la Turandot del Maestro, bozzetti che potranno essere ammirati dai visitatori presso il Puccini Museum in corte San Lorenzo, 9.

“Vogliamo ricordare in questo giorno, Simonetta Puccini, nipote del Maestro, recentemente scomparsa, – ha sottolineato Luigi Viani, consulente della Fondazione – che da sempre si è prodigata per far sì che venisse acquisito sempre più materiale documentario di suo nonno. Acquisire questi cinque bozzetti ci fa enormemente piacere e l'intenzione è quella di metterli ad arricchire la sala Turandot del museo Puccini,dove fa già bella mostra di sé il famoso abito di scena”.

Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca e presidente della Fondazione Giacomo Puccini ha ringraziato il Fai ricordando quanto è stato prezioso e fondamentale il loro supporto per l'acquisizione dei suddetti bozzetti. “Grazie al ricavato delle offerte ricevute dal Fai il 30 settembre e il primo ottobre scorsi – ha spiegato Tambellini – durante l'apertura straordinaria di Villa Puccini a Viareggio, alla quale hanno partecipato molto visitatori, è stato possibile acquisire questi cinque bozzetti che potranno così essere ammirati da chi verrà a visitare il museo Puccini, casa natale del Maestro. Intendo quindi ringraziare il Fai augurandomi che questa collaborazione continui portando risultati proficui come questo”.

Elisabetta Della Santa in rappresentanza della delegazione di Lucca e Massa Carrara del Fai ha evidenziato la soddisfazione per essere riusciti a portare questi bozzetti alla fondazione Puccini e ha fatto presente l'importanza di permettere alla cittadinanza di osservare e far tesoro dell'immenso patrimonio culturale presente nelle nostre città.

“Ringrazio tutti quelli che hanno fatto sì – ha dichiarato Della Santa - che potessero essere realizzate le giornate del 30 settembre e del primo ottobre. Un ringraziamento particolare agli 'apprendisti ciceroni' ovvero gli studenti del liceo scientifico Barsanti e Matteucci e dell'istituto superiore d'istruzione Carlo Piaggia di Viareggio che hanno guidato i visitatori all'interno della villa”.

Alla conferenza di presentazione dei bozzetti è stato poi letta da Matteo Novello del Puccini Museum, la lettera scritta il 26 gennaio 1924 a Umberto Brunelleschi nel quale il Maestro chiedeva al pittore di collaborare alla riuscita della Turandot disegnando i figurini dell'opera. Una lettera a testimonianza quindi della stima che Puccini aveva nei confronti di Brunelleschi.