Giulia Biagetti suona Reger, Becker e Stamm nel giorno di Natale

sabato, 23 dicembre 2017, 09:35

Wiesbaden, Potsdam, Briançon, Dillingen, Arona, Magdeburg, Grauhof, Naumburg, Senigallia, Eichstaett, Como, Sankt Gallen, Koln, Esbjerg: sono solo alcuni dei nomi di città legate a festival organistici importanti e ad organi prestigiosi, storici e moderni, dove, in questo 2017, si è esibita Giulia Biagetti, organista della Cattedrale di Lucca.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, alle 17 si terrà un concerto d’organo a ingresso libero nella Cattedrale di San Martino, che idealmente chiude per l’organista della cattedrale di Lucca un anno ricco di successi che l’ha vista come protagonista ed in diverse occasioni, chiamata a rappresentare l’Italia.

Il 2018 che è ormai alle porte porterà Giulia a suonare in Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Polonia ecc., con diversi concerti. Di particolare importanza la tournée in Spagna con quattro concerti, dalla Cattedrale di Barcellona agli altri tre su alcuni organi romantici dei paesi baschi tra cui il Cavaillé-Coll di Azkoitia, ma anche un concerto che terrà nella Cattedrale di Worms, invitata a rappresentare l’Italia per le celebrazioni dei mille anni dalla fondazione della Cattedrale.

Nel concerto di Natale presso la Cattedrale di San Martino eseguirà musiche di Max Reger, Renè Louis Becker ed Hans-Andrè Stamm. Già in passato (vespri d’organo in Cattedrale) per il giorno di Natale era stato realizzato un concerto d’organo. Riprende quest’anno una simile iniziativa che ha evidentemente lo scopo di concludere il giorno di festa proprio attraverso la musica, con un chiaro intento spirituale.

Il concerto è organizzato da Flam, in collaborazione con l'opera del Duomo, centro d'arte e cultura, all’interno del festival “Cantiere di Natale” realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del Comune di Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca.