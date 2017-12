Cultura e spettacolo



Il coro di voci virili Bruno Pizzi in San Leonardo dei Borghi

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:16

Proseguono gli appuntamenti con il Cantiere di Natale FLAM, venerdì 29 dicembre alle 21,15 nella chiesa di San Leonardo in Borghi (Nostra Signora, in centro storico di Lucca) con il Coro Polifonico di voci virili "Bruno Pizzi" di Pisa, la soprano Elena Fioretti, il tenore Paolo Tomei, Tiziano Mangani al pianoforte, Ilario Lecci al violino e la direzione di Chiara Mariani.

Il concerto è organizzato da Flam con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del Comune di Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca.

Il programma. In apertura un canto alla memoria: Signore delle Cime; poi una scelta di brani in cui antico e moderno si confrontano, per proseguire sulle corde di un violino e arrivare ai canti della tradizione. Dopo una sezione dedicata alle ninna nanna al Bambino, l'Exsultate Jubilate K165 di W.A. Mozart, l'omaggio al maestro Bruno Pizzi, un omaggio alla Madre di Gesù e un'invocazione alla Vergine.