Cultura e spettacolo



L’etica del giornalismo online e l’evoluzione della professione del giornalista

domenica, 31 dicembre 2017, 15:50

di loreno bertolacci

La fine dell’anno come momento di riflessione sui dodici mesi passati con un pensiero per quelli futuri a volte da programmare e spesso da capire come si presenteranno e cosa ci riserveranno. Anche nel campo giornalistico è importante questo momento, soprattutto quando si è di fronte a cambiamenti epocali di approccio alla notizia e soprattutto di divulgazione della stessa.

Un “sesto potere” (il quinto c’è già) non più in mano a pochi eletti. Grazie soprattutto all’avvento dei social network che hanno consentito e consentiranno sempre più di attingere e divulgare notizie in tempo reale, noncuranti spesso di quell’etica giornalistica che magari le dovrebbe accompagnare.

Questo è un tema tremendamente attuale che condizionerà il futuro dell’informazione a livello globale, tema che è stato ampiamente trattato proprio a fine anno in una iniziativa tenutasi a Firenze al Polo Universitario di Novoli con la partecipazione di Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg La7. Il tema trattato si intitolava “La professione del giornalista nella realtà degli ultimi anni: l’etica del giornalismo on line.”

L’incontro, organizzato dall’associazione universitaria CSX Firenze, è stato introdotto da Paolo Cappellini, presidente della Scuola di Giurisprudenza dell’università di studi di Firenze e da Maria Cristina Grisolia, docente di diritto costituzionale. Enrico Mentana, con la professionalità indiscussa che lo distingue, ha iniziato la sua “lectio magistralis” precisando di essere in un’aula magna come redattore, ma di non essere un laureato, forse il più anziano in cattedra in una situazione quindi asimmetrica, con tanti docenti laureati più giovani.

Durante la lezione è arrivato sul telefonino dell’anchorman un messaggio sulla piattaforma twitter da un anonimo che si identificava con un appellativo “the frog”; il messaggio consigliava al noto direttore di interrompere la sua lezione e di ritornare a Roma, dandogli dell’incompetente e dell’incapace. Lui, imperturbabile, oltre a conoscere in tempo reale nome e cognome dell’anonimo dalle proprie “fonti” di informazione giornalistica, rivelandolo al foltissimo pubblico, non si è scomposto e ha collegato questo spiacevole evento proprio con l’oggetto della lezione ovvero messaggi, notizie denigratorie spesso divulgate nell’anonimato sulle varie piattaforme social di Internet.

“The frog” è stato proprio il filo conduttore di una lezione poi trasformatasi in un dibattito con gli studenti che ha portato ad analizzare i social ed il ruolo che hanno in una corretta informazione. "Sui social – spiega Mentana – si crea un’asimmetria tra chi sostiene una cosa e chi la subisce come soggetto passivo. Ti trovi ad essere contestato senza una motivazione reale da qualcuno che si cela dietro un cappuccio virtuale identitario consentito proprio dai social network. Sfuggono difatti ai canoni tradizionali ed ai codici comportamentali ed etici. Non esistono regole come esistono per le case editrici. I social svillaneggiano un evento con un livello bassissimo di tutela e mantengono un anonimato con un livello altissimo di tutela. L’anonimato di una notizia è maggiormente tutelato sui social che in qualsiasi altra condizione. Noi veniamo da un secolo in cui l’informazione ha avuto un livello alto di tutela, quasi sacrale, l’informazione è stata la cosa più liberale vissuta nel novecento del giornalismo, da quando le fonti erano ufficiali, in un secolo fatto anche di ideologie che formavano uno spirito sanamente o insanamente iconoclasta. Informazione a volte proveniente da un regime; le fonti non erano libere in regimi come franchismo in Spagna, nazismo in Germania, comunismo i Unione Sovietica. Dove ci sono i regimi non c’è stata libera informazione che dà fastidio ed ha dato fastidio in alto ma risulta una tutela preziosa ed indispensabile in basso, negli strati sociali più deboli. Con Internet la possibilità di annullare totalmente l’informazione da parte dei regimi è più difficile".

"Il giornale – continua Mentana – è la fonte di informazione ufficiale, il mediatore di informazioni scelto dal lettore che lo considera il suo giornale a cui si affeziona attribuendogli doti di verità assoluta. La verità della notizia viene affidata al proprio giornale di fiducia. Le persone comprano sempre lo stesso giornale, soprattutto i cittadini ultraquarantenni. Non c’era una sfiducia aprioristica nelle fonti tradizionali dell’informazione negli anni passati. Questa fiducia è stata messa totalmente in discussione nell’era dell’informazione via web. I motivi sono l’illusione di gratuità dell’informazione web ed illusione di onnipotenza, soprattutto per i giovani, che scelgono da soli le notizie e scelgono dove andarle a leggerle. Il giornale non lo compro, ma vado sul sito, diventando dipendente dei social e dei commenti che li accompagnano; i social che vanno di pari passo con le notizie, le amplificano e spesso le distorcono, proprio in quel marasma mediatico fatto di descrizioni personali del fatto e commenti sempre personali allo stesso. Altro nemico mortale dei giornali è la crisi economica. I giornali andavano in redazione, stampati, inviati in edicola ed uscivano il giorno dopo. Un giornale ai giorni nostri è anacronistico in quanto sui social la notizia l’ho in tempo reale. Negli ultimi anni abbiamo assistito quindi ad una delegittimazione dei mezzi tradizionali, derivata dalla crisi economica ma soprattutto dalla digitalizzazione della notizia. Web e crisi economica sono stati e sono i nemici mortali dei giornali cartacei".

Rapporto difficile con lo strumento giornale per le nuove generazioni; l’articolo pensato, approfondito, commentato per le nuove generazioni non vale più e questo –secondo Mentana– non è né meglio né peggio. Fa solo parte di un processo evolutivo dell’informazione del quale dobbiamo tenere conto. Il vero problema è un altro: nella notizia via web, dove le fonti di informazione possono essere le più disparate, dobbiamo prendere coscienza che non c’è un livello alto di tutela della notizia. Si deve avere la capacità di filtrare, mediare e soprattutto cercare di individuare la fonte che più si avvicina alla verità. La crisi economica e la crisi di vendita dei giornali ha portato ad un minore investimento da parte degli editori e quindi ad un conseguente scadimento della qualità della notizia riportata. I giornali non hanno giovani che avvicendano i giornalisti sessantenni, altro problema che si presenta da non sottovalutare. Il giornale oggi si prende per consuetudine ma non è più la prima fonte di informazione. Il web ti consente di accedere all’informazione che vuoi in tempo reale.

Anche la Tv per le nuove generazioni diventa di secondo ordine, importante solo per gli eventi, ma non per l’informazione, così come concepita nel secolo scorso. Le nuove modalità di informazione hanno messo in discussione quindi tutto quanto era stato sviluppato nel novecento fino ad includere addirittura la televisione e la radio. Le nuove generazioni sono spinte nelle braccia del web, con costi zero e con le stesse notizie date in tempo reale. Si può poi organizzare un giornale online con bassissimi costi, attingendo dalle fonti web, chiunque può fare informazione. Tutto questo, pur essendo una rivoluzione, comporta però una distruzione di valori per l’informazione. Scovare una notizia, fare girare una notizia, raccontare la notizia, commentare la notizia, costa. Se noi abbattiamo tutto questo deprezziamo l’informazione ed alimentiamo il disprezzo e lo scetticismo nei confronti della notizia stessa. Allora tutti, a tutti i livelli mediatici, dobbiamo scendere nei social, come per esempio facebook.

Anche Mentana è entrato con il suo giornale in questa nuova dimensione informativa che è il web, si deve scendere in una nuova realtà per confrontarsi altrimenti succede che lasciando non controllata la notizia sul web non si riescono a contrastare certe fake news contrarie alla notizia. False notizie create ad hoc per distorcere la vera informazione.

"Le fake news ci sono sempre state – sostiene Mentana – anche prima di Internet. Dalla mitologia fino alla più famosa e conosciuta come quella dell’annuncio che fu dato ai Troiani che gli Achei avevano rotto l’assedio e se ne erano andati. Le conseguenze tutti le conosciamo e non a caso il peggior malware per i nostri sistemi informatici si chiama proprio Trojan, l’equivalente del cavallo di troia, un virus che si nasconde all’interno di un programma apparentemente innocuo ma che in realtà presenta insidie al sistema spesso irrimediabili. Le fake news, la calunnia, la bufala, la balla ci sono sempre state al fine di trasformare o distorcere la realtà, ma quelle che intendiamo oggi datano soprattutto dall’11 settembre 2001, con tutte quelle teorie distorsive e cospirazionistiche che tendono ad inventare e variare un evento che tutti conosciamo. Intorno ad una notizia c’è gente che ha interesse a modificare la stessa per motivi economici, politici col preciso fine di delegittimare l’informazione con uno spirito iconoclasta; lo fa poi per denigrare l’operato delle istituzioni come in un terremoto ed altri casi ancora. La notizia in certe circostanze, si può dare in vari modi, il cuore e la ragione vanno di pari passo, ma qualcuno anche lì tende a distorcere la stessa, per esempio la magnitudo del terremoto al solo fine di seminare discordia sulla notizia, godendo delle disgrazie altrui. Avvelenare la notizia serve per creare sfiducia nel sistema".

Subito dopo la notizia iniziano le pubblicazioni dei libri, tutto quello che ti dicono nella notizia è falso con un nuovo atteggiamento di dietrologia, che spiega come mai le notizie sono state date così, i motivi oscuri che le pilotano, motivi quasi sempre inesistenti ma creati appositamente e spiegati per sfiduciare la logica di una notizia data. Le fake news degli stati, quelle che vengono dall’alto, secondo il direttore Mentana, girano per il tempo necessario al governo per arrivare allo scopo, mentre quelle che vengono dal basso, dalla rete, si ripresentano sistematicamente ad ogni evento simile. Vedi l’accusa degli Stati Uniti al dittatore iracheno di avere armi di distruzione di massa, accusa creata con prove artefatte che poi si sono rivelate false. Le fake news di stato hanno le gambe corte mentre quelle dal basso gireranno per sempre, vedi magnitudo abbassata ad arte in caso di terremoti.

Un cosiddetto “giornalista ufficiale” deve smascherare le notizie artefatte, in qualsiasi modo soprattutto sul web. Evitare che sul web si formino le “echo chambers”, i gruppi che vogliono autoconfermare una qualsiasi notizia distorsione di notizia che si vuole sostenere. Ci sono molti che ti contrastano, ognuno partecipa per dire la sua in un contesto dove tutti la pensano allo stesso modo, ma ridire le stesse cose rafforza la notizia, l’amplifica e crea un eco. Per questo non si può giornalisticamente parlando, lasciare campo libero sui social, quindi anche la migliore tv o testata giornalistica si dovrà confrontare per cercare di demolire falsità che porterebbero la gente ad avere una percezione distorta di un avvenimento. Si perde la percezione della realtà. La crescita dell’informazione parte proprio dallo studio.

Oggi, al contrario di quella che dovrebbe essere la logica dell’informazione, meno ne so più ne spiego, meno sono etico e più prendo campo, soprattutto in rete. L’informazione vera forse rimane quella dei nonni, dei giornali. Nel mondo futuro però c’è la necessità di distillare la buona o la cattiva qualità dell’informazione, discernere le notizie vere e reali rispetto a quelle modificate leggermente con le altre ancora definibili come fake news. Riuscire ad identificare le vere fonti informative con quelle distorte che intossicano i fatti e li modificano alla percezione.

"L’informazione – sostiene Mentana – non sarà più quella di prima, non sarà informazione relegata solo a giornalisti di professione. Ciascuno di noi può diffondere la notizia con i potenti mezzi dello smartphone, si può documentare un evento eccezionale in qualsiasi momento e quella sarà magari l’immagine dell’anno. Questo sarà il futuro dell’informazione, con uno smartphone si potrà documentare con una ripresa il fatto in contemporanea più di qualunque fotografo e giornalista navigato, proprio perché è immediata e non posticipata l’informazione condivisa, anche se solo di pochi minuti. In una fase della vita umana e della civiltà in cui prevale il presente piuttosto di un passato non confrontabile o un futuro non prevedibile è importante una rappresentazione e descrizione chiara dell’evento nell’immanente. Una volta il giornalismo era quello che ci raccontava di posti non raggiungibili, paesi dove non c’era libertà; la realtà dei luoghi la conoscevamo dai reportage dei giornalisti. Oggi, nell’era del low cost, i giornalisti ne sanno meno di quelli che sanno viaggiare. Non c’è più un posto irraggiungibile, c’è tutto per tutti. Prevale quindi chi sa capire quello che succede, chi si propone come giusto mediatore credibile di quella parte di lettori che intendono capire la notizia, tessendo un mosaico giusto, vero e comprensibile di un evento e di una realtà".

"Tra venti anni – secondo Mentana – non ci saranno più giornali, non ci saranno notiziari, ma ognuno si sceglierà la notizia secondo canali preferenziali soggettivi scelti di volta in volta, selezionando appunto le fonti di informazione. Sarà pertanto necessario un setaccio virtuale che filtri le notizie che avranno elementi che vogliono variare, modificare, ottundere parte della realtà. Sarà necessario avere le competenze e difendere la notizia soprattutto nel web dove è presente la massima interattività con il fruitore finale della stessa. Scovare la verità e perseguire la privacy di chi tenderà a falsificare la notizia sarà un compito arduo per il giornalista. Il “The frog” di turno che si nasconde dietro ad una fake news sarà difficile da contrastare perché il web è come il buio, nessuno riuscirà a scovarlo. Lo spionaggio attraverso il web, come l’accesso a dati sensibili di persone famose, sarà un ulteriore elemento da valutare attentamente e se il caso contrastare e perseguire se usato impropriamente ed in modo distorsivo".

"La tecnologia digitale – ha concluso Mentana – è molto più amica di chi si vuole nascondere rispetto a chi non vuole essere stalkerato dal web, da chi si mette in evidenza per motivi professionali. Non ci facciamo trovare impreparati o disarmati di fronte a questa nuova realtà nella diffusione della notizia".