Cultura e spettacolo



Noi che amiamo il Serchio: una serata sulle "specie aliene"

martedì, 26 dicembre 2017, 14:41

Una serata dedicata alle "specie aliene in mezzo a noi": quelle, cioè, che possono compromettere gli ambienti naturali, con particolare attenzione ai fiumi. L'iniziativa, gratuita ed aperta a tutti, è promossa dal gruppo "Noi che amiamo il Serchio", ed è in programma domani (mercoledì 27 dicembre), nel Centro cittadinanza Oltreserchio "Il Bucaneve", in via della Chiesa XXIV, n. 559, a Santa Maria a Colle, a Lucca.

Molto ricco e qualificato il livello degli interventi, che saranno intervallati da proiezioni e videoclip. Porteranno infatti il loro contributo il professor Giovanni Bacaro, dell'Università di Trieste (che palerà de "La carta d'identità delle specie aliene invasive: chi sono, da dove arrivano, chi le veicola e cosa dobbiamo fare per tenerle sotto controllo"); la dottoressa Alessandra Sani, botanica, (che parlerà de "Flora esotica: top ten delle aliene lungo il Serchio e la rete idrografica della Piana di Lucca"); la dottoressa Arianna Chines, biologa (il suo intervento sarà incentrato su "Pesci e altri animali che hanno invaso il Serchio e le aree umide del territorio. Rischi e possibili soluzioni").

La serata proseguirà con un dibattito e una piccola degustazione di vin brulé.

"Proseguono le nostre iniziative – sottolinea il gruppo di Noi che amiamo il Serchio – finalizzate a promuovere una rinnovata sensibilità nei confronti degli ambienti naturali, ed in particolare del nostro Fiume: che vogliamo sempre più sicuro, pulito, partecipato".