Al via l'ottava edizione di “Arrivano i Re Magi a cavallo"

giovedì, 4 gennaio 2018, 09:58

di barbara ghiselli

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 17,30, ottava edizione dell’evento “Arrivano i Re Magi a cavallo”. Evento spettacolare, molto seguito nelle edizioni precedenti. I Magi, o “Maghi”, sono personaggi misteriosi, presenti nel Vangelo di Matteo e in altri Vangeli “apocrifi”. Storici e filosofi hanno loro dedicato loro energie , pittori e scultori hanno realizzato moltissime opere in vari periodi, anche molto vicini all’evento, per rappresentarli. Le loro spoglie sono conservate nella cattedrale di Colonia, in Germania, portate là da Federico Barbarossa, che le aveva trafugate da Milano. In Italia fu riportata una loro falange, conservata in un bellissimo reliquario a Brugherio, cittadina vicino a Milano. In questa rievocazione, percorreremo le tappe principali della loro ricerca di Gesù, che avevano conosciuto attraverso i loro studi e che cercavano seguendo una stella, utilizzando le narrazioni della Bibbia,i riferimenti storici e le varie tradizioni esistenti.

Questo il programma.

Ore 17,30 arrivo dei Re Magi , avvolti in vesti sontuose, in sella ai loro bellissimi cavalli. I Magi arriveranno in fondo alla discesa “del caffè delle mura”, via Francesco Carrara, accolti alla porta di Gerusalemme dai soldati di guardia.

Percorso: via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza San Giusto, via Cenami. In piazza San Michele incontro con Re Erode, quindi con “la stella” che li condurrà dal Bambino, nella chiesa di San Paolino. Qui ci sarà una grande sorpresa, spettacolare; essendo sorpresa non si può svelare. Venite e ne rimarrete stupiti.

I commenti e le letture sono tratte anche da brani di autori celebri, scelti per noi dal prof. Giovanni Macchia. .

I dialoghi saranno curati dal gruppo Teatro giovani di Lucca e dal laboratorio arte e danza “Arabesque”. Sarà presente la Compagnia dei Balestrieri e, a titolo personale, alcuni amici dell’Associazione delle Contrade di San paolino. Un bell’evento, vi aspettiamo

Quest’anno l’evento sarà arricchito dalla presenza dei ragazzi del Catechismo della Comunità del Centro Storico e dai loro genitori.

A rendere ancora più bella la giornata, soprattutto per i ragazzi, alle ore 16, in piazza Cittadella, all’interno di un mercatino di oggetti di artigianato, una bella rappresentazione di burattini; belle fiabe per prepararci all’arrivo della “bella vecchiettina”.