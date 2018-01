Cultura e spettacolo



Doppio appuntamento con Il Baluardo

giovedì, 4 gennaio 2018, 10:11

gruppo vocale lucchese.



Domenica 7 gennaio alle 18 nella chiesa di S. Maria Corteorlandini ( S. Maria Nera g,c, ) chiusura della mostra dei presepi trasportabili allestita nella chiesa. Sarà quindi possibile votare ancora i presepi più graditi. Alle 18 inizio del concerto conclusivo del periodo natalizio. Saranno presentate le melodie più belle del Natale . Verrà presentata anche la ' befanata della piana ' che ha vinto l'edizione passata del Cesarin' der Viviani ed. 23° scritta da Marco Nicolosi e messa in musica da Silvia Marchetti. Al termine la proclamazione dei vincitori della mostra dei presepi da quest'anno dedicata a Rovaldo Taddeucci. Al pianoforte il m. Tiziano Mangani, direttore Elio Antichi .



Ingresso gratuito come di consueto. Si ringrazia la comunità di S. Maria Corteorlandini per la consueta disponibilità all' accoglienza e il comune di Lucca e la Fondazione C.R.L. per il sostegno all'attività del gruppo. info 348 2334867