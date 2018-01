Cultura e spettacolo



I Magi fra storia e leggenda a Lucca

martedì, 2 gennaio 2018, 11:55

“Dov'è il re dei Giudei? Abbiamo visto sorgere la sua stella”! Con questa frase si presentano alla storia della cristianità i re Magi, e, in occasione dell'immimente festività dell'Epifania che ne celebra l'arrivo alla grotta di Betlemme carichi di doni per omaggiare il Re dei Giudei, l'Accademia Lucchese di lettere Scienze ed Arti ha organizzato in collaborazione con il Museo Nazionale di Palazzo Mansi, per giovedì 4 gennaio alla ore 16, nella sede del Museo (Via Galli Tassi – Lucca) una conferenza dal titolo: “I tre Magi fra Storia Leggenda e tradizioni” tenuta dal Socio Ordinario Giovanni Macchia.

Nella tradizione cristiana i Magi sono saggi astronomi che, secondo il Vangelo di Matteo, seguendo "il suo astro" giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, il "re dei Giudei" e numerosissimi i simboli e le interpretazioni che fra storia e leggenda li hanno fatti conoscere attraverso i secoli.

Se è vero che il brano evangelico non riporta il numero esatto dei Magi, la tradizione popolare cristiana li ha spesso identificati come i tre saggi o i tre re e ha assegnato loro i nomi di Melchiorre, Baldassarre e Gaspare.

Anche l'Arte ha contribuito alla divulgazione e alla conoscenza di questi personaggi ritraendoli in mumerosissime opere di grande rilevanza. Ponte fra Oriente e Occidente, fra fede e scienza: di tutto questo si parlerà in questo affascinante viaggio fra fede, storia e leggenda nella prestigiosa sede dei Musei Nazionali Lucchesi dove sarà anche possibile visitare il bellissimo presepe Settentesco allestito dal Museo in occasione delle festività natalizie.

Giovanni Macchia, già preside e dirigente Ministeriale, ha all'attivo una nutrita serie di pubblicazioni riferite in particolare alla Via Francigena e al Medioevo lucchese e non