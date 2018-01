Cultura e spettacolo



Mia nonna Rachele.... A Lucca Edda Negri Mussolini

martedì, 2 gennaio 2018, 18:43

di aldo grandi

Mussolini sbarca a Lucca. No, non è una boutade e, ovviamente, nessun Benito Mussolini potrà mai più mettere piede in questa città. Ci sarà, però, una sua discendente, Edda Negri Mussolini, figlia dell'ultimogenita del duce, Anna Maria Mussolini, la quale scenderà appositamente da Milano, ad aprile, per presentare il suo libro Donna Rachele mia nonna - La moglie di Benito Mussolini, libro edito da Minerva nel novembre 2016.

Tanto per essere chiari non si tratta di un'opera revanchista né, tantomeno, negazionista e più che al libro ci riferiamo all'iniziativa. Edda Negri Mussolini è una donna che ha vissuto sulla propria pelle il cognome pesante di una famiglia che, per decenni e ancora oggi, sembra caratterizzare la storia di questo Paese senza raggiungere un punto di incontro che sia, per tutti e non per una parte sola, un modo per far pace con la Storia.

A Lucca il libro sarà un'occasione storica, in tutti i sensi anche per coloro che amano sciacquarsi la bocca con il colluttorio dell'antifascismo. Fortuna che la presunta legge Fiano-Boldrini non ha avuto alcun esito se non quello di scomparire come era giusto che fosse altrimenti, magari, anche questa nostra presentazione avrebbe finito per attirare gli strali di coloro che credono di poter ammaestrare la Storia e i suoi protagonisti semplicemente con un colpo di bacchetta e neppure magica.

La Gazzetta di Lucca ha accolto, con il suo direttore che, forse, qualche pagina sul e del fascismo l'ha scritta e anche l'ha letta, questo appuntamento come l'occasione di fare un passo indietro andando a rileggersi e a scoprire aneddoti e ricordi che non contribuiranno, certamente, a modificare il giudizio di valore sugli eventi, ma serviranno a mettere una ulteriore prova di pace su un periodo sul quale non si riesce mai a porre la parola fine.

Nella foto: Rachele Mussolini a Villa Torlonia negli anni Trenta insieme a Anna Maria Mussolini e Edda Negri Mussolini in compagnia della nonna.