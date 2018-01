Cultura e spettacolo



Prosegue fino al 7 gennaio la mostra “Le luci magiche della Lapponia”

martedì, 2 gennaio 2018, 16:54

di barbara ghiselli

Una mostra fotografica sulle “Luci magiche della Lapponia”, quella che ha come autore Giuseppe Pellicci e che fino al 7 gennaio compreso, sarà visitabile presso la sala espositiva in corte dell'Angelo, dove è possibile ammirare anche scatti del fenomeno dell'aurora boreale.

C'è voluta sicuramente tanta pazienza per catturare l'aurora boreale infatti, come dichiara Pellicci, da sempre appassionato di fotografia, per ottenere ciò: “ci sono volute lunghe esposizioni su cavalletto, camera digitale, obiettivi grandangolari. Queste foto sono state fatte sopra il Circolo Polare Artico vicino a Capo Nord nel febbraio del 2014, del 2015 e del 2016 e posso dire di essere stato fortunato perchè tutte e tre le volte si è verificato il fenomeno dell'aurora boreale che non è affatto scontato, dato che necessita di varie concomitanze”. L'aurora boreale si può vedere infatti, solo quando durante esplosioni ed eruzioni solari, enormi quantità di particelle, sparate dal sole nello spazio, incontrano il campo magnetico terrestre, vengono attirate in circolo in direzione del Polo Nord, dove interagiscono con gli strati superiori dell'atmosfera. L'energia che ne scaturisce e che viene sprigionata diventa l'aurora boreale.

Pellicci spiega inoltre che, non tutte le foto della mostra, riguardano l'aurora boreale infatti ci sono immagini della Lapponia che percorrono le varie fasi di una giornata dalla mattina alla notte.

“Durante il giorno, in Lapponia, abbiamo una luce quasi senza ombre, piatta – sottolinea Pellicci - ed è per questo che ho scelto di fare le foto in bianco e nero (dove si possono ammirare, ad esempio, il monte Saana, le renne) mentre invece la notte, grazie all'aurora boreale, si accende con luci e colori che, come se fosse una magia, danno, a chi osserva, una sensazione fantastica e quasi irreale”.

La mostra e il catalogo della stessa sono stati realizzati con la collaborazione del Fotoclub Lucchese (che dal primo gennaio si è trasferito in corso Garibaldi, 53). La mostra, a ingresso libero, è riconosciuta dalla federazione italiana associazioni fotofotografiche.

Gli orari della mostra che resterà aperta fino al 7 gennaio con il seguente orario: giorni festivi e prefestivi: 10 – 12 e 16 – 19 mentre i giorni feriali 16 – 19.