Economia e lavoro



Il Cipe finanzia con 14 milioni e 500 mila euro la realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio

sabato, 23 dicembre 2017, 15:37

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha finanziato con 14,5 milioni di euro, corrispondente all'investimento totale previsto per l'opera, la realizzazione del Ponte sul Serchio. Una infrastruttura strategica e attesa da anni dal territorio, che collegherà la via Statale del Brennero e dell'Abetone (SS 12) e la strada provinciale 1 Francigena.

"Un'ottima notizia per il nostro territorio che mi rende molto soddisfatto, frutto del lavoro incessante che come Provincia abbiamo portato avanti in questi anni - commenta il presidente della Provincia Luca Menesini-. Il Ponte sul Serchio diventa finalmente realtà. Il finanziamento ufficializzato dal Cipe ci mette infatti nelle condizioni di dare il via all'iter per l'indizione della gara d'appalto e aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio entro il 2018. Andremo a realizzare un'infrastruttura fondamentale e strategica per il territorio sia sotto il profilo del miglioramento della viabilità, sia per quanto riguarda la sicurezza idraulica. La sinergia tra Governo, Regione e amministratori locali ha portato ad un risultato vincente e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ottenerlo".

Soddisfatto anche il sindaco Tambellini: "I fondi stanziati dal CIPE per la progettazione dell'asse est-ovest della piana di Lucca, ma soprattutto i 14,5 milioni destinati al nuovo ponte sul Serchio, la cui costruzione partirà il prima possibile, dimostrano come una politica fatta di persone competenti e il lavoro svolto da amministrazioni lungimiranti ed efficienti abbiano prodotto risultati che risolveranno gli annosi e complessi problemi infrastrutturali della piana di Lucca – ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini – Ringrazio i nostri parlamentari per l'impegno profuso; un grazie particolare al Governo e alla Regione Toscana che hanno compreso l'urgenza e l'importanza di questo sforzo per colmare un ritardo che affligge principalmente i cittadini e le imprese del territorio di Lucca".