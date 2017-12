Lucca, Capannori e Porcari insieme per il contrasto all'evasione fiscale

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 23 dicembre 2017, 16:24

Auguri di Natale in chiaroscuro dal presidente di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco. Incardinati in un videomessaggio in cui si parla di gioia e dolori per le piccole e medie imprese del territorio e di speranze per un futuro migliore per le aziende che ancora subiscono gli effetti della crisi economica...

sabato, 23 dicembre 2017, 15:37

Il Cipe ha finanziato con 14,5 milioni di euro, corrispondente all'investimento totale previsto per l'opera, la realizzazione del Ponte sul Serchio. Una infrastruttura strategica e attesa da anni dal territorio, che collegherà la via Statale del Brennero e dell'Abetone (SS 12) e la strada provinciale 1 Francigena

venerdì, 22 dicembre 2017, 13:06

Il piano strategico che ha raccolto un lavoro di concertazione tra le due fondazioni Lucchesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, e Banca Carige attraverso il suo amministratore delegato Paolo Fiorentino, richiama più volte il ruolo strategico della Banca del Monte di Lucca...

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:24

Lo sciopero è stato indetto da Filcams, Fisascat e UILTuCS perché è inaccettabile il fatto che dopo 4 anni non ci sono le condizioni per arrivare al rinnovo dei Contratti Nazionali di Lavoro

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:16

Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ha comunicato che l’aumento di capitale sociale, deliberato con esercizio della delega conferitagli dall’Assemblea, di 200 milioni di euro, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di n. 449.438.202 azioni è stato integralmente sottoscritto

giovedì, 21 dicembre 2017, 14:35

Si rinnova la convenzione tra Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinata all'erogazione per le famiglie meno abbienti del territorio di contributi per l'acquisto di libri scolastici e per altri sussidi all'attività didattica. Possono richiedere l'incentivo le famiglie con Isee fino a 20mila euro.