Natale, la lettera di Conflavoro Pmi e delle aziende associate

sabato, 23 dicembre 2017, 16:24

Auguri di Natale in chiaroscuro dal presidente di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco. Incardinati in un videomessaggio in cui si parla di gioia e dolori per le piccole e medie imprese del territorio e di speranze per un futuro migliore per le aziende che ancora subiscono gli effetti della crisi economica e faticano a vedere la ripresa.

“I ricordi di quest’anno che tende a terminare, fanno nascere in me gioia e tristezza – dice il numero uno di Conflavoro Pmi - Le nostre aziende, hanno affrontato la loro vita lavorativa con innumerevoli difficoltà, dovute soprattutto dalla mancanza di uno Stato, che anche questa volta non ha partecipato alla rinascita e al risveglio della nostra economia. Ogni imprenditore italiano spera e sogna che il prossimo anno, possa essere migliore”.

“Per far ciò abbiamo bisogno di voi – prosegue il messaggio - mi rivolgo alle istituzioni, che con piccoli gesti potrebbero realmente, cambiare le sorti del nostro Bel Paese. La lettera di Babbo Natale, delle nostre aziende associate, porta un messaggio di aiuto, un aiuto che possa permettere una reale riduzione del un cuneo fiscale, una detassazione e decontribuzione per le imprese che assumono, una politica concreta di investimento rivolta alle nostre micro e piccole medie imprese, che permetta loro di poter creare ricchezza e dignità per i propri lavoratori”.

“L’emozione batte forte a Natale – conclude - La speranza che il sogno si avveri, rimarrà nel cuore di ogni impresa italiana, noi come Conflavoro Pmi faremo di tutto per far si che questa richiesta di aiuto, possa diventare finalmente realtà. Un augurio di buon natale e prospero 2018 alle imprese che c’è l’hanno fatta e alle imprese in difficoltà, agli imprenditori che combattono la loro battaglia e agli imprenditori che non c’è l’hanno fatta. Ai lavoratori che lavorano e a chi un lavoro ancora non ce l’ha. Buon Natale e felice anno nuovo dalla Conflavoro Pmi”.

Qui il videomessaggio integrale https://youtu.be/69F2ifVRQlg