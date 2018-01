Economia e lavoro



Franchi (Cgil): "I sacchetti di plastica biodegradabili non inquinano?"

giovedì, 4 gennaio 2018, 11:34

Umberto Franchi (Cgil) interviene dopo la polemica sul pagamento dei sacchetti di plastica biodegradabili smentendo il fatto che questi ultimi non inquinino l'ambiente.



Tutta la polemica sul pagamento dei sacchetti di plastica biodegradabili (da 0,2 a 0,5 centesimi a secchetto) probabilmente si giustifica dal fatto che esso è l'ennesimo aumento, ed è stato calcolato dal codacons , che ogni cittadino per gli aumento delle tariffe, servizi, prezzi vari, dovrà sborsare di tasca in un anno, circa 980 euro.

Ma quello che non emerge dalla polemica è il fatto che non è vero che il sacchetto biodegradabile non inquini.

Chi sostiene che i sacchetti biodegradabili non inquinano o e' ignorante Nella materia o mentisce sapendo di mentire .

In realtà tutti i sacchetti di plastica non biodegradabili inquinano... ma quelli biodegradabili inquinano di più di quelli non biodegradabili e vi dico il motivo questo:

1) il sacchetto non biodegradabile e' fatto di polimeri che non si disintegrano e se vengono sparsi nei fossi, mare, terreni... hanno soprattutto in inquinameto visivo (non solo, perchè a volte e li troviamo trovati nello stomaco dei pesci) ,ma restono integri anche per piu di 100 anni;

2 ) il sacchetto biodegradabile e' fatto in parte di cellulosa, amido, mais, patate , ma assieme al polietilene taralfalato (PET) che è sempre un polimero di materiale plastico derivato dal petrolio che tiene assieme gli altri monomeri vegetali, pero' si disintegra e i suoi componenti tossici (spesso anche con scritte e quindi inchiostri chimici) entrano nel terreno, e nelle falde acquifere... un inquinamento ben peggiore del primo. Il prodotto viene fatto anche dalla multinazionale chimica Solvay.

Quindi coloro che pensano che il sacchetto biodegradabile non inquini ... che anzi sia l'inizio della conversione ecologica del sistema industriale "beccano una cantonata"... Ma e' un business.