"Il Campo di Marte deve rimanere a destinazione socio sanitaria"

lunedì, 1 gennaio 2018, 15:33

La Uil-fpl interviene sulla questione del Campo di Marte ribadendo la posizione che da anni viene portata avanti dal sindacato, ovvero la necessità di una pianificazione che tenga conto delle necessità socio sanitarie della cittadinanza.

"Ribadiamo - sostengopno in una nota il segretario provinciale Casciani Pietro – Uil fpl medici Di Vito Alessandro – Uil fpl aziendale Lunardi Andrea – Pucci Giancarlo - che il Campo di Marte è una zona strategica e privilegiata in quanto a pochi passi dalle mura ma i tempi lunghi di una sua completa utilizzazione possono portare a rischio degrado e , purtroppo, degli esempi ne abbiamo già avuti anche in questi tre anni dall'apertura del San Luca. Abbiamo appreso dalla stampa che per il Campo di Marte si è lasciata la strada di un progetto complessivo privilegiando l'utilizzo a lotti; questo da una parte può essere positivo perché i grandi numeri di un progetto spesso nascondono speculazioni edilizie e commerciali ma dall'altro può aprire la strada ad un irrazionale ristrutturazione di tutta l'area del Campo di Marte. E' per questo che vi è la necessità di un' idea madre su ciò che vogliamo fare del Campo di Marte ritenendo, come organizzazione sindacale, che la destinazione Socio Sanitaria sia quella più idonea; al tempo stesso si vedrebbero , come attori principali, Comune e Azienda sanitaria la cui sinergia potrebbe portare benefici a tutta la cittadinanza. Da qui auspichiamo un confronto aperto con la Città e una Concertazione con le forze sociale associando anche con un concorso di idee già proposto anni fa in Consiglio Comunale. Come UIL-fpl si spera che il 2018 veda la realizzazione di questa idea auspicando che non diventi una chimera".