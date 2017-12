Enogastronomia



I dieci anni dell'EnoRistorante Micheloni

sabato, 23 dicembre 2017, 19:14

"Martedì 19 dicembre il locale ha fatto 10 anni di attività" ha esordito Stefano Micheloni, che assieme al fratello David è proprietario dell'EnoRistorante Micheloni a Guamo. Ma la carriera dei due nel mondo della ristorazione risale a molto prima, come è stato spiegato in questo colloquio con la Gazzetta.

Per la ricorrenza, non sono previsti particolari festeggiamenti. "Siamo sotto le feste, per fortuna si lavora, e non ci incastra di far nulla – ha spiegato Stefano, 52 anni, di professione cuoco, – per Natale siamo già pieni". L'EnoRistorante aprì il 19 dicembre 2007, ed è il primo locale di proprietà dei due fratelli. "Prima avevamo un ristorante in gestione e si è tenuto 15 anni" ha spiegato lo chef, che ha alle spalle una carriera trentennale nel mondo della ristorazione. "Sono partito io e poi ho portato dietro il mio fratello – ha ricordato. – Siamo originari di Guamo. Io ho fatto l'alberghiero a Montecatini, invece mio fratello il turistico a Lucca". David, 43 anni, fa il sommelier e il maître di sala, occupandosi dell'intrattenimento del cliente e dell'enoteca. "Si lavora in modo artigianale, con prodotti del territorio a chilometro zero, mettendo insieme tradizione e innovazione. Abbiamo una bella cantina di vini, e siamo da poco un locale associato FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori)".

Nel corso dell'anno, il locale organizza serate a tema e cene degustazioni con le cantine dei vini. "Da fine gennaio in poi si riparte" ha garantito Stefano Micheloni.

EnoRistorante Micheloni

Via di Sottomonte 77/C, Guamo (Capannori)

Tel. 0583 947036