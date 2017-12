L'evento



Brindisi con Giacomo Puccini

venerdì, 29 dicembre 2017, 17:12

Come avviene da qualche anno, domani alle ore 18 in piazza della Cittadella di fronte alla statua di Giacomo Puccini, il Comitato di San Paolino invita a partecipare al brindisi di saluto all’anno che se ne va e di augurio per l’anno che sta per arrivare. Il brindisi sarà preceduto da un piccolo ma piacevolissimo concerto pucciniano, con arie famose interpretate da una valentissima soprano accompagnata al pianoforte da un non meno bravo maestro. Chi sono ? Venite a scoprire la bravura di questi personaggi, una lieta sorpresa. Avremo così modo di gustare, proprio sotto casa Puccini, le arie di Mimì, di Musetta, di Tosca, di Manon e delle altre “donne di Puccini”, con un ricordo particolare per Simonetta Puccini, recentemente scomparsa. Al termine, sulle note della celebre “Libiamo nei lieti calici”, aria scritta da Giuseppe Verdi, colui che spinse Puccini , con la sua arte, a dedicarsi alla musica lirica, alzeremo i nostri “calici” per un bel finale in compagnia, preludio ai festeggiamenti della serata successiva. Vi aspettiamo numerosi per godere insieme un’ora di buona musica in bella compagnia: a voi mettere l’allegria, a noi il compito di mettere anche panettone e spumante