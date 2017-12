La Befana è già arrivata al bar Sottopoggio

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 27 dicembre 2017, 09:17

Fondata il 21 Dicembre 1999, l’Unione Astrofili Lucchesi – U.A.L. ha compiuto quest’anno 18 anni. Tutti i Soci, nuovi e fondatori, si sono ritrovati alla cena degli auguri per festeggiare questo importante traguardo, raggiunto grazie a tutti i nostri sostenitori

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:23

Il Centro Turistico Il Casone di Profecchia è il luogo ideale per trascorrere le festività. Quest’anno non è mancata la neve che, combinata con condizioni climatiche favorevoli, ha permesso l’apertura delle piste da sci a partire dall’8 dicembre, cosa che non accadeva da alcuni anni

giovedì, 21 dicembre 2017, 17:01

Reduci dal “Pinocchio” del Teatro del Carretto, andato in scena al Teatro del Giglio, in questi giorni, i tre attori Jonathan Bertolai, Giacomo Pecchia e Elena Nenè Barini, saranno gli animatori di un laboratorio Teatrale “ Fuga dall'aracnotesta” tratto da un racconto di George Saunders, che avrà inizio al Cantiere...

martedì, 19 dicembre 2017, 16:20

Il settore delle auto usate? In costante crescita, soprattutto analizzandone i dati relativi all’anno che sta per concludersi. Secondo l’Osservatorio Auto, infatti, il terzo trimestre del 2017 ha visto un aumento delle vendite di vetture di seconda mano pari al +6,4% rispetto al secondo trimestre

sabato, 16 dicembre 2017, 16:00

Sono centinaia le produzioni realizzate presso lo studio con nomi di prestigio a livello mondiale, ma Freddy produce musica a 360° e si rivolge anche ai giovani e alle band emergenti con passione e professionalità

sabato, 16 dicembre 2017, 12:22

Duetto, il negozio in via Beccheria, specializzato in calzature e abbigliamento sportivo, ha rinnovato il piano superiore proprio in questi giorni ed è infatti lì che ora troviamo esposti prodotti molto richiesti e di marche famose