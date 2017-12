L'evento



Tempo di sci con i consigli di Andrea di Outlet Sport

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:32

La neve sta cadendo su tutt’Italia e per gli appassionati è arrivato il momento di prendere sci e scarponi per dirigersi in una delle svariate mete sciistiche.

E per chi dovesse acquistarne uno, Andrea Della Latta dell’Outlet Sport in via Aurelia a Viareggio, dispensa qualche consiglio: “Comfort, divertimento, sicurezza, progressione: ecco alcuni elementi fondamentali da riscoprire in un buon paio di sci. E per arrivarci, è necessario determinare il profilo dello sciatore attraverso tre criteri: livello tecnico/frequenza con la quale si scia; tipo di utilizzo; caratteristiche fisiche”.



Lo sciatore principiante è quello che non ha mai sciato o che lo ha fatto pochissime volte, ha difficoltà nei movimenti di base. Sci consigliato: semplice, accondiscendente.

Lo sciatore intermedio è quello che va per divertimento uno o due week-end l’anno o per la settimana bianca. E’ capace di sciare su tutti i tipi di pista a media velocità, ma intende migliorare la qualità per aumentare la velocità. Sci consigliato: equilibrato e confortevole.

Lo sciatore avanzato è colui che scia da tantissimi anni e nessuna pista lo mette ormai in difficoltà. Sci consigliato: confortevole e performante.

Lo sciatore esperto è quello che va ad elevata velocità e in totale sicurezza e fluidità nei movimenti su ogni tipo di pista e fuori pista. Sci consigliato: molto performante, esclusivo.



“Esistono tante tipologie di sci - sottolinea Andrea - ma tendenzialmente le idee sono due: sci da pista, carving, e quello all mountain. Il primo è performante sulla neve battuta, sono sci corti e stretti per migliorare la reattività e le spatole relativamente larghe per facilitare l’entrata in curva e ridurre le vibrazioni. Il secondo è un tipo di sci di dimensioni generose, con pattino largo e spatole larghe per facilitare la tenuta in neve fresca”.



“L’importante è avere materiale di marca - specifica Andrea - perché ne va della propria sicurezza: in negozio teniamo Salomon, uno dei migliori marchi per questo sport. Sci, guanti, tute, scarponi, maglie termiche, caschi, abbiamo tutto e facciamo anche manutenzione a sci e snowboard”.