La Chiesa di Lucca ha celebrato la Giornata Mondiale della Pace

Altri articoli in L'evento

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:32

La neve sta cadendo su tutt’Italia e per gli appassionati è arrivato il momento di prendere sci e scarponi per dirigersi in una delle svariate mete sciistiche.E per chi dovesse acquistarne uno, Andrea Della Latta dell’Outlet Sport in via Aurelia a Viareggio, dispensa qualche consiglio

venerdì, 29 dicembre 2017, 17:12

Come avviene da qualche anno, domani alle ore 18 in piazza della Cittadella di fronte alla statua di Giacomo Puccini, il Comitato di San Paolino invita a partecipare al brindisi di saluto all’anno che se ne va e di augurio per l’anno che sta per arrivare.

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:48

Per il sesto anno consecutivo torna la serata gratuita per accogliere il nuovo anno: tanta musica, intrattenimento,ospiti e il lucchese dell'anno

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:05

Anche quest’anno tradizionale pranzo natalizio presso la sede dell’associazione. Numerosi gli ospiti, per una giornata di gioia e condivisione

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:14

Al bar pasticceria Sottopoggio a Guamo, grazie all'allestimento ideato da Endro e Moira Luchi è già possibile incontrare la Befana a grandezza naturale. Ed è inoltre possibile acquistare tante idee regalo a forma di befana

mercoledì, 27 dicembre 2017, 09:17

Fondata il 21 Dicembre 1999, l’Unione Astrofili Lucchesi – U.A.L. ha compiuto quest’anno 18 anni. Tutti i Soci, nuovi e fondatori, si sono ritrovati alla cena degli auguri per festeggiare questo importante traguardo, raggiunto grazie a tutti i nostri sostenitori