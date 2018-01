Successo per il 19° appuntamento con la festa della Befana

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 3 gennaio 2018, 18:41

Il Baluardo, gruppo vocale lucchese, come di consueto parte nuovamente con il carretto per mantenere la tradizione del canto della Befana nel centro storico di Lucca. Quest'anno, e sono 28 anni, il compito sarà assai gravoso. Malati, reduci da malattie, impegni di lavoro, sarà veramente difficile onorare la nostra vecchina

mercoledì, 3 gennaio 2018, 17:02

Iniziati il 17 dicembre gli eventi di Forte dei Marmi organizzati per le festività giungono al termine: ecco gli ultimi due

martedì, 2 gennaio 2018, 14:12

Appuntamento domenica all'Auditorium della Fondazione in piazza San Martino. Ultimo giorno anche per visitare la mostra fotografica Vis-à-vis

lunedì, 1 gennaio 2018, 21:30

È stata celebrata anche a Lucca la Giornata Mondiale della Pace, ricorrenza della Chiesa Cattolica che cade il primo gennaio di ogni anno, in coincidenza con la solennità di Maria SS. Madre di Dio

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:32

La neve sta cadendo su tutt’Italia e per gli appassionati è arrivato il momento di prendere sci e scarponi per dirigersi in una delle svariate mete sciistiche.E per chi dovesse acquistarne uno, Andrea Della Latta dell’Outlet Sport in via Aurelia a Viareggio, dispensa qualche consiglio

venerdì, 29 dicembre 2017, 17:12

Come avviene da qualche anno, domani alle ore 18 in piazza della Cittadella di fronte alla statua di Giacomo Puccini, il Comitato di San Paolino invita a partecipare al brindisi di saluto all’anno che se ne va e di augurio per l’anno che sta per arrivare.