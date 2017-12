L'interSVISTA



Alla ricerca del.... cervello perduto

venerdì, 29 dicembre 2017, 20:26

di aldo grandi

Stefano Michelini abbiamo appena concluso una breve inchiesta sul carattere e sulla possibilità di modificarlo nel corso dell'esistenza per migliorare prestazioni e stili di vita. Carattere o non carattere, quando arrivano le feste chi più chi meno soffre di malinconia e anche qualcosa di più. Lei che ha a che fare da anni con la mente umana, che cosa accade nella testa degli esseri umani durante questi momenti? Esiste una vera e propria sindrome delle festività e se sì, è prevedibile e se ne possono prevenire gli effetti?



Le verità scientificamente provate, a proposito dell’influenza delle feste natalizie sulla nostra salute mentale sono:

1. Si rompono più palle di Natale, rispetto agli altri periodi dell’anno

2. Si tende ad un incremento ponderale di almeno tre chilogrammi

3. La costanza secolare dei servizi dei notiziari televisiva della neve a Cortina.



Se invece parliamo non di malattia, ma di disagio il Natale è un richiamo troppo forte per non esasperare un momento che sarebbe stato comunque drammatico in ogni giorno dell’anno. Molti miei pazienti hanno subito lutti gravissimi, ma il cervello, fortunatamente, su questi eventi, progressivamente va in tilt e l’oblio diluisce e trasforma il dolore in un dolce ricordo, in quello che sarebbe potuto essere, come sarebbe stato e può diventare un malinconico, ma costruttivo ricordo.

Il Natale non concede questa opportunità in quanto la felicità è di default e acuisce in modo inimmaginabile ogni assenza. Perfino una palla di Natale Speciale di Natale che avevi da molto tempo e non trovi più.



Gli antichi sostenevano che il carattere di un uomo è il suo destino intendendo con ciò la immodificabilità di certe caratteristiche inalienabili. Ora arriva lei e rovescia l'assunto sostenendo che il carattere si può, addirittura si deve modificare adeguandolo al tempo che passa. Non le sembra di essere un po' troppo avanti?

Insieme al Prof. Cassano abbiamo ideato e scritto in merito, sulla più importante rivista del mondo nel 1999. Oggi, questo giornale e il sito Web Cervello in Tilt e la relativa pagina Fb mi hanno permesso di rivelare a tutti che se giriamo un rubinetto dove c’è scritto Caldo, viene fuori acqua calda.

Nei nostri calcoli questa diffusione si sarebbe cominciata a trasmettere, capire e applicare nel 2015. Lo faccio nel 2017. Sono quindi di fatto 2 anni indietro.

Come dice Giorgio Gaber “Un’idea è soltanto un’ idea finché resta un’astrazione”. Ora non lo è più: un soggetto considerato dal carattere lento e può tranquillamente divenire brillante e dinamico. Uno soggetto considerato pauroso e ansioso può diventare un glaciale risolutore di problemi.



Lei ha appena concluso una breve inchiesta sul carattere nei campioni, ma proprio perché i campioni sono più unici che rari, la sua ricerca potrebbe non valere per la gente comune.

La mia non è una ricerca scientifica vera e propria, ma un’evidenza limpida. I campioni hanno armi in più perché trainati da una loro peculiarità. Ma nell’affrontare la vita, dall’uomo primitivo ad oggi, la vita è sempre stata psicologicamente complessa. È più facile resistere ad anni di guerra o vincere i 100 stile libero in un’Olimpiade? La capacità, autodidatta o trasmessa da un’autorita’ competente, di azzerare i nostri difetti atavici chiamati carattere, fa parte di tutti noi. Potenzialmente siamo tutti campioni di una sopravvivenza morale e fisica che va in direzione “ostinata e contraria”.



Le faccio una domanda senza scampo: di questi tempi sono tanti coloro che soffrono quando, la regola vorrebbe tutti fossero felici e contenti. Cos'è, l'ennesima presa per il culo di questa società oppure c'è una sempre maggiore disperazione che si affaccia all'orizzonte dell'essere umano?

Entrambe: la prima è il solito giochino delle aspettative generate dalla politica alla quale credono sempre in meno, soprattutto sotto elezioni.

La seconda è la disperazione di una generazione che intuisce che non c’è via di uscita se non quella di una radicale rivoluzione morale, culturale, politica e se non basta, cruenta.

Per lei il cervello ha un'anima o è soltanto un organo vitale?

Nessun anatomo patologo ha trovato durante un’autopsia un organo chiamato anima. Se si scuoia un cranio e si sega la volta, con una rama rotante, si trova il cervello che ha una forma, un peso, una sostanza, cioè esiste. Anima è un ampliamento dell’ alone semantico della parola pensare, che è una funzione del cervello. In due parole la parola anima è una delle tante del vocabolario, scientificamente inesistente.



Lo sa che lei è una sorta di alfiere più o meno solitario in lotta permanente contro un nemico oscuro, ma invadente chiamato depressione?

No, non sono un alfiere solitario. La depressione è una malattia che i medici aggiornati sanno riconoscere in media con un anno di ritardo. Siamo in pochi Alfieri solitari a riconoscere i sintomi subdoli della depressione che rimangono tali per anni e ti configurano come uno sfigato o con un carattere triste e insicuro, mentre sei già un depresso a pieno titolo e devi essere curato



Verrebbe da farle una domanda provocatoria: lei che da una vita salva gli altri dalla disperazione, ha mai trovato qualcuno in grado di farle capire che, almeno quella volta, era lei a doverne avere bisogno?

Mio figlio autistico e chi mi ha aiutato economicamente per curarlo.

Ci sono centinaia di persone che, spesso, avvertono un forte senso di malessere interiore e non sanno, magari, per assenza di cultura, di abitudine, di possibilità, per paura di mostrarsi deboli, come affrontarlo. Lei quali consigli darebbe da persona che, nel suo lavoro, ne ha salvati a centinaia?

Per quelli che sono già salvi siamo a posto. Per gli altri cominciare a leggere la rivoluzione in atto descritta minuziosamente, ogni giorno con argomenti diversi nel website Cervello in Tilt, gratis e in un linguaggio elementare, accessibile a tutti.



Giuseppe Berto vinse il premio Campiello e il premio Viareggio nel 1964 con il libro Il male oscuro, la ricerca affannosa e disperata di uscire dal lungo tunnel della propria sofferenza interiore. Si era oltre mezzo secolo fa e uno come lei, probabilmente, all'epoca lo avrebbero considerato il medico dei matti. Oggi il male della depressione non sarà forse più così oscuro, ma non per questo è meno pericoloso. Che cosa si può ancora fare per combatterlo?

Uno psichiatra molto bravo e una famiglia che per 8 settimane sta a ridosso dei casi a rischi di suicidio. Lessi quel libro e ricordo con chiarezza Maria Maddalena.



Dove non arriva la volontà di riuscire ad uscire, cosa può arrivarci?



Senza dubbio gli psicofarmaci, somministrati a dosi adeguate per il tempo giusto: tre di questi hanno radicalmente mutato lo scenario: la paroxetina, la fluoxetina e l’olanzapina.



Lei dottor Michelini è un uomo e un medico che, per conformazione caratteriale e professionale tende a cercare la perfezione. La vita non sempre, però, in questo l'ha accontentata ponendola davanti a situazioni e ad eventi che sicuramente l'hanno costretta a venire a patti con i propri desiderata e le proprie aspirazioni: come ha fatto e come fa a resistere ogni volta tornando sempre più convinto e più forte di prima?

Le botte di mia madre, la povertà estrema fino a 14 anni, il fascino del cilicio dello studio, ma soprattutto l’amore dato, che mi è tornato tutto.



Lei è stato scelto come presidente onorario delle Gazzette. E' stato il primo, nel lontano 2011, a credere a questa avventura e a contribuire con la pubblicità a farla crescere oltre a sostenere sempre il modo di scrivere e di affrontare l'informazione caratteristici delle testate dirette da Aldo Grandi, direttore e suo estimatore nonché vecchio e caro amico.

Sono a Roma, le 2.11, sento respirare mio figlio, rispondo alle sue domande e mi ritrovo insignito di un’alta carica morale. Le Gazzette sono il fango del Giornalismo, e noi nel fango giochiamo forte. Grazie, con profonda umiltà e gratitudine