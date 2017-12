Al Giglio Legallyblond con i ragazzi di S. Anna, incasso all’AIL

Spinta inizialmente dall’amore per il suo ex fidanzato, una giovane bionda di nome Elle Woods viene ammessa alla prestigiosa università di Harvard. Qui la sua ambizione cambia e matura, diventando desiderio di cancellare il suo passato di esclusiva frivolezza. E Harvard diventa, inoltre, luogo di scoperta della vera amicizia e della forza di volontà.

Questa in sintesi la storia di “Legally blonde” spettacolo di beneficenza che la Compagnia “Quelli del progettino” porterà in scena mercoledì 3 gennaio (ore 21) presso il Teatro del Giglio di Lucca. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo musical che, a sua volta, ha portato a teatro il film “La rivincita delle bionde” con Reese Witherspoon. La serata del 3 gennaio è organizzata dall'AIL, Associazione Italiana Leucemia, Linfomi e Mieloma che da anni è in prima linea per sensibilizzare i cittadini sulle malattie ematologiche e per finanziare i molti progetti quali, oltre a borse di studio e momenti formativi per personale specializzato, l’acquisto di macchinari per ospedali e centri specializzati quali ecodoppler e citofluorimetro.



La Compagnia “Quelli del Progettino” è formata dai giovani dell’Oratorio di Sant’Anna di Lucca, che da anni socializzano condividendo la passione per il teatro e il desiderio di sostenere operazioni benefiche. I venti ragazzi dai 18 ai 30 anni hanno già presentato in diverse repliche lo spettacolo “SisterAct”.



Quella del 3 gennaio sarà una serata di divertimento, ballo, canto e musica con un intento nobile: il ricavato dello spettacolo, infatti, sarà interamente devoluto per sostenere l'AIL nella ricerca e nel supporto dei malati.



I biglietti sono acquistabili con le seguenti modalità: direttamente presso la biglietteria del Teatro del Giglio (aperta dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00); tramite box office ai punti vendita coop; chiamando alla biglietteria del Teatro del Giglio (0583 465320), lasciando gli estremi della propria carta di credito. I prezzi dei biglietti. Posto unico: 15 Euro; Ridotto (per i bambini sotto i 12 anni): 10 Euro; posti nel loggione (vendibili esclusivamente la sera dello spettacolo): 7 Euro.