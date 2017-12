Capannori: ad Artè serata musicale con 'Fede & gli infedeli'

giovedì, 21 dicembre 2017, 14:46

Serata musicale, domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 21 ad Artè, con il gruppo "Fede & Gli Infedeli" nell'ambito della stagione artistica. L'appuntamento sarà l'occasione per ascoltare in anteprima 'Believe', il singolo contenuto nella colonna sonora del film 'Il ragazzo invisibile. Seconda generazione' di Gabriele Salvatores di cui Federico De Robertis ha scritto la colonna sonora.

Con Federico De Robertis sul palco di Artè ospiti speciali Matteo Pupa e Silvia Graziani, rispettivamente producer e cantante che hanno collaborato a due canzoni 'Believe' e 'Say my name'.

Ingresso intero 8 euro, ridotto 6 euro per bambini fino a 10 anni e over 65, gratuito per persone con disabilità e accompagnatori.

Per informazioni 392 3409380 .